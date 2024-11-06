小到中雪！洛阳发布最新天气预报

刚刚，洛阳气象发布最新消息，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多。 刚刚，洛阳气象发布最新消息，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多。今天夜里到明天，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，我市有雨雪、寒潮天气。 具体预报： 今天夜里：小雨转雨夹雪或小到中雪，高海拔山区有中到大雪。 3日(周一)：小到中雪转阴天，气温-1℃～4℃。 4日(周二)：多云间晴天，气温-3℃～7℃。 5日(周三)：多云，气温-2℃～11℃。 6日(周四)：多云到阴天，气温1℃～12℃。 7日(周五)：多云到晴天，气温2℃～13℃。 8日(周六)：晴天间多云，气温2℃～18℃。 9日(周日)：晴天间多云，气温3℃～18℃。⑥