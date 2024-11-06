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洛阳两名个人和两个集体获全国妇联表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.02 16:54
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　　2日，洛报融媒记者从洛阳市妇联获悉，洛阳市两名个人和两个集体被授予全国三八红旗手、全国巾帼文明岗称号。

　　日前，全国妇联决定授予10人全国三八红旗手标兵称号，授予596人全国三八红旗手称号，授予395个单位全国三八红旗集体称号，授予599个单位全国巾帼文明岗称号。

　　其中，洛阳市婚姻家庭咨询师协会执行会长张素霞、航空工业集团中国空空导弹研究院专项型号副总师徐琰珂荣获全国三八红旗手称号，洛阳市中医院康复医学科、国家税务总局洛阳市涧西区税务局第一税务分局荣获全国巾帼文明岗称号。

　　去年以来，洛阳市妇联积极发挥桥梁纽带作用，紧紧围绕产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，深化拓展“科技创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”“巾帼就业创业促进行动”等，组织动员广大妇女积极投身现代化洛阳建设，推动洛阳市妇女事业和妇联工作不断开创新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 尚海利）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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