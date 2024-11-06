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洛阳今年将培育河洛工匠60名、河洛大工匠5名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.02 16:54
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　　全年完成100个职业(工种)赛事培训、培育60名河洛工匠……近日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，今年，洛阳市工会系统将聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴三项重点工作，认真实施“六大工程”、扎实开展“六大行动”等，充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用。

　　在职工思想政治引领方面，洛阳市工会系统将扎实开展“洛阳工人大思政课”活动，深入开展“中国梦·劳动美·工会情”“中国梦·大国工匠篇”等主题宣传教育活动，持续举办“职工文化艺术节”“职工体育节”等，支持“职工夜校”“职工文化大讲堂”“洛工学堂”向基层工会阵地延伸。

　　在产业工人队伍改革方面，全年将培育60家企业产改重点单位、建立500家企业产改联系单位，完成100个职业(工种)、1000场赛事、10000名以上选手参与竞赛培训，发布市级20家、新建30家劳模工匠创新工作室，培育河洛工匠60名、河洛大工匠5名，县区、企业工匠人才300名。

　　在维权服务方面，洛阳市总工会将开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动，全年为100家企业提供法律体检工作服务，常态化做好“四送”服务、一线职工疗休养、医疗互助、心理健康、“求学圆梦”、托管托育、“会聚良缘”等普惠服务工作。同时，今年，市总工会将加强“三新”领域工会组织建设，推动非公企业依法普遍建会。全年计划完成建会270家、发展会员27000人。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 夏若茵)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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