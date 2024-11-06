“洛阳是福地”！8岁女娃两破世界纪录

3月1日，2025“洛邑杯”WCA(世界魔方协会)洛阳春季魔方公开赛在隋唐大运河博物馆成功举办。

3月1日，2025“洛邑杯”WCA(世界魔方协会)洛阳春季魔方公开赛在隋唐大运河博物馆成功举办。来自中国江苏的8岁女孩曹岂娴，以单次最快4秒09、平均5秒36的成绩，打破三阶魔方单次和平均两项女子世界纪录。

曹岂娴家在南通，对她来说，洛阳堪称福地。去年3月，在2024世界魔方协会魔方公开赛(洛阳站)比赛上，曹岂娴以单次4秒86打破三阶魔方女子单次中国纪录，并以平均5秒65打破三阶魔方女子世界纪录。同年8月，曹岂娴以单次4秒11首次打破三阶魔方女子单次世界纪录。今年再次来洛，她在比赛中沉着冷静，反应敏捷，一口气打破两项世界纪录。

赛场上的高光表现，离不开兴趣的支撑和持之以恒的训练。曹岂娴两岁时对魔方萌生兴趣，并跟着表哥学习，三岁进入魔方基础培训班，随后展示出了惊人的天赋。不过，想在魔方领域有所突破，不光比拼手速，还要熟练背诵各种公式，锻炼思维能力。于是，她的父母就陪着一起上课，替她记笔记，再把融会贯通后的理论知识，“翻译”成三岁孩子能听懂的语言，传授给曹岂娴。就这样，在全家齐心学魔方的良好环境下，曹岂娴的特长也得以展现。不久后，曹岂娴师从魔方速拧职业高手、冠军教练王鹰豪。在高手的指导下，曹岂娴进步神速。2023年9月9日，WCA魔方国际公开赛在新加坡举行，6岁的曹岂娴以平均5.97秒的成绩打破女子世界纪录，成为第一个打破女子世界纪录的中国人，也是世界上唯一一个平均6秒以内(sub6)的女子选手。自此，她开启了不断刷新世界纪录的“开挂人生”。

“再次打破世界纪录是一件很开心的事情。”赛后，曹岂娴表示，洛阳是一个美丽的城市，希望今后还能来这里比赛。

此次比赛由洛阳市老城区人大常委会社会建设委、洛阳市老城区教育体育局、洛阳市老城区科学技术协会进行赛事指导，洛阳市老城区第一小学主办。比赛设三阶魔方速拧、二阶魔方速拧、金字塔魔方速拧、斜转魔方速拧、三阶魔方单手速拧等5个比赛项目12个奖项，所有选手各个单项成绩将计入单项世界排名。来自全国28个省份的200名选手参赛，其中年龄最大的49岁，最小的4岁。

参加本次比赛的选手可谓高手如云，比如金字塔魔方项目前世界纪录保持者姜凌坤。他在比赛中创造了1秒184的单次全场最佳成绩，手速之快，即便全场观众屏住呼吸，不敢眨眼，也无法看清魔方还原的过程，令人叹为观止。

洛阳市老城区第一小学校长朱育红介绍，魔方竞技是该校的特色项目，在全校师生中普及，并沁润到学生学习与日常生活中去。该校不仅拥有专业的训练器材与场地，还有专业的魔方教练团队。此次比赛是该校第三次举办世界魔方赛事，通过比赛将促进魔方竞技运动的发展和普及，让更多的孩子喜欢这个具有魔力的手部极限运动，提升教育思辨性和趣味性，助力青少年均衡健康成长。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 石智卫)