洛阳举办国际民防日系列宣传活动

今年3月1日是第53个国际民防日，洛阳市在邙山体育公园举行国际民防日系列宣传活动，通过展板宣传、实践操作、互动答题等形式科普民防知识，吸引不少群众参与。

今年3月1日是第53个国际民防日，洛阳市在邙山体育公园举行国际民防日系列宣传活动，通过展板宣传、实践操作、互动答题等形式科普民防知识，吸引不少群众参与。

此次活动由洛阳市国动办、老城区国动办主办，以“强化国防意识 共建平安家园”为主题，旨在提高群众安全防范意识，营造社会各界关注国防、了解国防、参与国防良好氛围。活动现场，来自国动系统的专家讲述了国际民防日的由来以及防灾减灾相关知识；急救包扎、心肺复苏等体验项目备受关注，有不少群众亲身参与；洛阳市琴书学校的学生展示了国防动员战术情境演练、军体拳和旗语操。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 孙克军 王晓鹂)