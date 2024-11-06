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洛阳市气象台发布寒潮蓝色预警 最低气温将下降10℃以上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市气象台 2025.03.01 17:38
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　　洛阳市气象台2025年3月1日17时22分发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区最低气温将要下降10℃以上，3日和4日最低气温将达零下3℃左右，陆地平均风力可达4到5级，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门应按照职责做好防寒潮准备工作。

　　2.农、林、养殖业应做好作物、树木与牲畜防冻害准备。

　　3.有关部门应视情况调节居民供暖，燃煤取暖用户需注意防范一氧化碳中毒。

　　4.有关单位和居民应注意防风，关好门窗，加固室外搭建物。

　　5.个人应注意添衣保暖，老弱病人，特别是心血管病人、哮喘病人等对气温变化敏感的人群应减少外出。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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