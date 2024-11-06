46家企业、近400个岗位！老城区将举办专场招聘会

1日，记者从洛阳市老城区获悉，3月4日，老城区2025年春风行动专场招聘会将于青年宫广场举行。本次活动将以“春风送岗促就业 精准服务暖民心”为主题，为用工企业及求职者提供精准高效的招聘服务。

1日，记者从洛阳市老城区获悉，3月4日，老城区2025年春风行动专场招聘会将于青年宫广场举行。本次活动将以“春风送岗促就业 精准服务暖民心”为主题，为用工企业及求职者提供精准高效的招聘服务。

据悉，本次活动由老城区人社局主办，老城区总工会、共青团老城区委、老城区妇女联合会、老城区退役军人事务局协办。届时，洛阳新春都生物制药有限公司、洛阳洛北医院、真不同饭店等46家企业预计提供近400个就业岗位，涵盖医疗、餐饮、教育培训等近20个行业。

●活动时间

2025年3月4日上午9：00至12:00

●活动地点

老城青年宫广场北侧（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 石智卫 文/图）