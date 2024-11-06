龙门石窟调整开放时间 “夜游龙门”暂不开放

2月28日，龙门石窟研究院发布公告称，自3月1日至10月31日，龙门石窟调整开放时间。
2月28日，龙门石窟研究院发布公告称，自3月1日至10月31日，龙门石窟调整开放时间。
2月28日，龙门石窟研究院发布公告称，自3月1日至10月31日，龙门石窟调整开放时间，详情如下：
龙门石窟开放时间调整公告
龙门石窟售票、闭园时间调整如下：
自3月1日至10月31日
售票：8:00—17:30
停止检票：18:00
清场：19:00
(其中清明假期、“牡丹文化节”期间的每周六、周日及“五一”假期、“国庆”假期期间，售票时间、停止检票时间前后延长半小时，清场时间延后半小时。)
“夜游龙门”暂不开放。
龙门石窟研究院
2025年2月28日
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