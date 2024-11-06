龙门石窟调整开放时间 “夜游龙门”暂不开放

2月28日，龙门石窟研究院发布公告称，自3月1日至10月31日，龙门石窟调整开放时间。 2月28日，龙门石窟研究院发布公告称，自3月1日至10月31日，龙门石窟调整开放时间，详情如下： 龙门石窟开放时间调整公告 龙门石窟售票、闭园时间调整如下： 自3月1日至10月31日 售票：8:00—17:30 停止检票：18:00 清场：19:00 (其中清明假期、“牡丹文化节”期间的每周六、周日及“五一”假期、“国庆”假期期间，售票时间、停止检票时间前后延长半小时，清场时间延后半小时。) “夜游龙门”暂不开放。 龙门石窟研究院 2025年2月28日 ⑥