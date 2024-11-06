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洛阳建立政企沟通协调工作机制 企业遇紧急问题 可走“绿色通道”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.01 08:21
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　　“政企是一家，大家不用客套，直接说问题吧！”日前，在我市2025年政企沟通协调工作例会第一次会议现场，主持人的一段开场白拉开了政企互动交流的序幕，也拉近了政府与企业的距离。

　　会议现场，中国石化河南炼化公司、阿特斯光伏电力(洛阳)公司等5家企业相关负责人开门见山、直奔主题，抛出企业在生产经营过程中遇到的问题。

　　市发展改革委、市民营经济发展局、市住建局等10余个政府相关职能部门负责人认真倾听、仔细记录，不时与企业相关负责人交流，共同分析研判问题症结，并提出相应解决方案。

　　“会议非常务实，切实感受到了政府服务企业的力度与温度。”阿特斯光伏电力(洛阳)公司相关负责人感慨。

　　政府与企业“双向奔赴”，直面问题、破解难题，得益于我市建立的政企沟通协调工作机制。

　　“政企沟通协调工作机制的建立和实施，进一步畅通了企业反映问题的渠道，提升了解决问题的质效，拉近了政企之间的距离，具有机制活、措施实、质效高等特点。”市民营经济发展局负责人表示。

　　政企沟通协调工作机制

　　●机制活

　　根据该工作机制，除了市委、市政府主要领导定期召开会议，听取涉企问题办理情况汇报，分析研判重大涉企事项，市委统战部、市直各相关部门、市工商联和各行业协会商会也可根据企业反映问题情况，随时开展涉企问题诉求会商研判，及时了解并协调解决企业遇到的问题。

　　●措施实

　　在收集到企业反映的问题后，市民营经济发展局将重点从营商环境、产业链培育、要素保障、资金拖欠、安全生产及企业发展等方面进行梳理、分类、汇总，建立市级工作台账，并做到“五个清楚”，即企业基本情况清楚、企业反映问题清楚、问题涉及政策清楚、责任单位清楚、拟办意见建议清楚。同时，将按照“属地管理、行业主管”原则，及时将企业诉求交办所涉县区或市直相关部门。

　　●质效高

　　各责任单位在收到企业诉求交办后，要及时与企业诉求人对接核实，责任单位自交办之日起3日内反馈办理情况，一般问题7日内落实解决，重大问题或重大事项15日内落实解决。针对企业反映的紧急问题、特殊问题，还可开辟“绿色通道”进行急事急办、特事特办，同时将通过定期回访、总结归纳、加强监督等方式，进一步提升企业问题诉求办理质效。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 孙晓川 代寒）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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