历正科技：打造天空之盾 洛阳智造显威

近日，在位于洛阳国家大学科技园的历正科技(洛阳)有限公司内，技术人员正测试新型无人机反制设备。
近日，在位于洛阳国家大学科技园的历正科技(洛阳)有限公司内，技术人员正测试新型无人机反制设备。
近日，在位于洛阳国家大学科技园的历正科技(洛阳)有限公司内，技术人员正测试新型无人机反制设备。
该公司近年来紧抓风口，抢占产业新赛道，加强关键核心技术攻关，研发生产的无人机反制设备达到全国领先水平，广泛应用于电力、石化、水利、港口、机场、铁路、重大安保场所等需要低空安防系统的场景，助力我国低空经济发展。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 实习生 李琪琳 通讯员 董洁 摄）
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