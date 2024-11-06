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历正科技：打造天空之盾 洛阳智造显威
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.01 08:10
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　　近日，在位于洛阳国家大学科技园的历正科技(洛阳)有限公司内，技术人员正测试新型无人机反制设备。

　　该公司近年来紧抓风口，抢占产业新赛道，加强关键核心技术攻关，研发生产的无人机反制设备达到全国领先水平，广泛应用于电力、石化、水利、港口、机场、铁路、重大安保场所等需要低空安防系统的场景，助力我国低空经济发展。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 实习生 李琪琳 通讯员 董洁 摄）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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