徐衣显主持召开市政府第41次常务会议

昨日上午，市长徐衣显主持召开市政府第41次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示重要文章等精神，贯彻落实省长王凯来洛调研指示要求，研究校园安全能力提升、义务教育优质均衡发展、秦岭东段洛河流域“山水”工程建设等工作。

市政府第41次常务会议要求

坚持“两个毫不动摇”扎实促进民营经济发展

抢抓“两新”政策机遇打造循环经济示范园区

昨日上午，市长徐衣显主持召开市政府第41次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话重要指示重要文章等精神，贯彻落实省长王凯来洛调研指示要求，研究校园安全能力提升、义务教育优质均衡发展、秦岭东段洛河流域“山水”工程建设等工作。

会议传达学习了习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神等。徐衣显强调，要始终坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”等重大原则，扎实做好促进民营经济发展政策措施落实，全力优环境强服务、疏堵点提信心、破壁垒解难题，引导民营企业转变发展方式、调整产业结构、转换增长动力，为现代化洛阳建设提供有力支撑。要坚定改革信心，自觉融入服务全国统一大市场，更好集聚要素、优化配置、提升效率、激励创新、推动发展。要统筹发展和安全，树牢底线思维、极限思维，深入开展重点领域安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动，坚决杜绝重特大事故发生。要聚焦健全全面从严治党体系，着力在健全组织、教育、监管、制度、责任“五大体系”上下功夫，营造风清气正的政治生态和干事创业的浓厚氛围。

会议传达学习了省长王凯来洛调研指示要求，研究贯彻落实方案。徐衣显强调，要进一步细化分解任务，建立可量化考核的目标台账、责任单位、牵头人员，清单式管理、项目化推进、闭环式落实，确保各项任务落细落实。要坚持以创新引领发展，以科技人才一体化先导区建设为抓手，加快整合高校、科研院所科研资源，强化创新平台与头部企业科研协同，打造科技策源地、产业孵化地，推动产学研用深度融合，为洛阳高质量发展拓展新空间、培育新动能。要抢抓“双碳”“两新”政策机遇，以循环经济产业园区建设为重点，完善配套基础设施，优化空间业态布局，导入全链条市场主体，构建全流程回收体系，努力打造再生资源循环利用产业示范园区。要用心用情做好群众信访工作，践行新时代党的群众路线，深入开展“双拖欠”专项治理，切实维护人民群众和企业合法权益。

会议研究了校园安全能力提升、义务教育优质均衡发展等工作。徐衣显强调，要增强风险意识、树牢底线思维，集中开展消防、安保等领域隐患排查整治，统筹做好心理健康、食品安全、霸凌防治等工作，筑牢校园安全防线，护航学生健康成长。要锚定优质均衡发展目标，落实立德树人根本任务，优化教育资源配置，深化教育综合改革，着力推动优质资源共建共享、教育教学提质增效。

会议研究了秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程推进工作。徐衣显强调，要胸怀“国之大者”，深入学习贯彻习近平生态文明思想，进一步增强责任感、使命感、紧迫感，抓实山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以流域生态治理守护绿水青山。要锚定目标任务，倒排工期、优化流程、挂图作战，加快推进工程建设、资金拨付，打造一批流域生态治理标杆示范工程。

会议还研究了城中村改造以购代建、消防重点单位包保联系、地方性法规废止、减污降碳协同创新、校地企地合作、移动警务服务、重点项目建设等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)