3月1日至3日，洛阳将出现大范围雨雪寒潮天气

持续多日的晴暖天气过后，冬天“卷土重来”。 持续多日的晴暖天气过后，冬天“卷土重来”。 河南省气象台预计，受暖湿气流和冷空气共同影响，3月1日至3日河南将出现大范围雨雪寒潮天气，雨雪范围广，降水相态复杂，全省大部将经历雨转雨夹雪到雪，东部、南部伴有雷电，局部有冻雨或冰粒。 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，3月1日至3日，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，洛阳将出现大范围雨雪寒潮天气。 具体预报 今天夜里：阴天有零星小雨。 3月1日(周六)：阴天转小雨，夜里转中雨，东北风2级～3级逐渐增大至4级左右，气温8℃～18℃。 3月2日(周日)：中雨，傍晚到夜里转雨夹雪或小雪，高海拔山区有中到大雪，东北风4级左右，气温5℃～10℃。 3月3日(周一)：小到中雪转阴天，气温-1℃～3℃。 3月4日(周二)：多云到晴天，气温-3℃～6℃。 3月5日(周三)：晴天转多云，气温-1℃～11℃。 3月6日(周四)：多云转阴天，气温3℃～12℃。 3月7日(周五)：阴天转多云，气温4℃～12℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）