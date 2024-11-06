江凌到河南科技大学调研

2月28日，市委书记江凌到河南科技大学调研高校意识形态工作、教育领域基层治理工作、大学生思想政治教育工作，强调要全面贯彻落实党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，强化党建引领高效能治理，全面提升教学科研水平，加快打造高水平应用研究型大学，为加快推动洛阳创新发展提供有力支撑。

江凌到河南科技大学调研时强调

认真落实立德树人根本任务

打造高水平应用研究型大学

2月28日，市委书记江凌到河南科技大学调研高校意识形态工作、教育领域基层治理工作、大学生思想政治教育工作，强调要全面贯彻落实党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，强化党建引领高效能治理，全面提升教学科研水平，加快打造高水平应用研究型大学，为加快推动洛阳创新发展提供有力支撑。

河南科技大学“中国道路”体验中心是学校以中国特色社会主义道路为主题建设的思政教育基地。江凌认真聆听讲解，通过图文资料、实物展品、沙盘影像等内容，深刻感悟中国特色社会主义形成和发展的光辉历程，详细了解学校思政课教学模式创新情况，指出要守正创新办好思政课，以中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为力量根基，把道理讲深、讲透、讲活，引导学生更加自觉地增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

河南科技大学心理健康教育中心遵循大学生思想教育和心理发展规律，构建了教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预、平台保障“五位一体”的心理育人工作体系。江凌走进心理咨询室和各类功能空间，详细了解大学生心理健康教育开展情况，指出要深入研究新时代大学生心理健康教育的新特征、新变化，针对不同阶段的学生群体，精准有效做好监测、评估、疏导等工作，着力提升学生心理健康素养。

调研中，江凌主持召开座谈会，听取学校意识形态工作、党建引领高效能治理、“双一流”创建等情况汇报。与会师生代表围绕讲好思政课、高校基层组织建设、大学生创新创业、书院制改革等方面作了发言。江凌认真听取发言，逐一和大家互动交流。

江凌对河南科技大学改革发展成效和基层治理创新实践给予充分肯定。他指出，省委省政府、市委市政府高度重视河南科技大学改革发展事业。近年来，河南科技大学在学科建设、创新平台打造、高层次人才引进、高校治理现代化等方面取得了明显成效。我们对发挥河南科技大学支撑引领作用、更好推动洛阳创新发展充满信心。要把准学校发展新定位，聚焦加快打造高水平应用研究型大学目标，优化重构基础学科、新兴学科、交叉学科体系，依托教育部河南高等研究院，推动产学研深度融合，加快科技成果转化，大力支持大学生创新创业，更好支撑洛阳以科技创新引领产业升级。要增强思政教育针对性实效性，把准新时代青年代际特点，深化思政课教学改革创新，改进方式方法，形成工作合力，注重加强网络思政教育和书院思政教育，切实提升思政课的亲和力、吸引力、说服力和感染力，在潜移默化中影响学生、引领学生。要提升学校治理水平，把加强党的全面领导贯穿办学治校全过程，健全学院、书院、产业学院“三院”育人体系，积极推行“大部制”改革，着力做强二级学院，不断提升高校治理体系和治理能力现代化水平。

河南科技大学党委书记、校长王洪彬，市领导王军、徐超文等参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）