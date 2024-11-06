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点亮乡村美育之光！全国人大代表郭爱和将带着三彩釉画上“两会”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.28 22:52
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　　翠绿的山峦、金黄的麦田、清澈的溪流……乡村孩子们画笔下的和美乡村，在流光溢彩的三彩釉画上显得格外生动。

　　“今年全国‘两会’，我将带着由乡村孩子们的画作烧制成的三彩釉画参会。”2月28日，全国人大代表、洛阳三彩艺术博物馆馆长郭爱和在接受洛报融媒记者采访时说，他将继续围绕“乡村美育”普及提出建议，推动美育教育优质均衡发展。

　　一直以来，郭爱和的艺术实践都与文化传承和美育息息相关。自2015年以来，郭爱和带领团队在洛宁县罗岭乡建设三彩陶艺村、推动举办“中国当日艺术展”，在山区孩子心中撒下美育的种子。

　　“美育不仅是审美能力的培养，更是价值观塑造和文化传承的核心载体。”郭爱和认为，当前，我国美育发展仍存在城乡资源不均衡、师资力量薄弱、社会参与度不足等问题。尤其在乡村地区，美育课程“开不足、开不齐、开不好”的现象普遍存在。

　　因此，郭爱和建议，要通过多种方式、多种渠道推动“乡村美育”普及，唤醒全社会对美育的重视，形成“以美育人、以文化人”的共识。例如鼓励艺术家到农村中小学校设立工作室，组织城区中小学美育名师定期到乡村学校授课；在乡村校园安装大型电子屏，课余播放各类美育教育经典影视；推出“美育云课堂”，邀请优秀艺术教师讲授美育课程，组织城乡学校“美育结对”，通过线上线下共享优质美育资源。

　　“希望能够通过全民参与、城乡协同、社会联动，让美育之光照亮每个乡村孩子的成长之路，从而进一步推动美育普及，深化全民美育意识，”郭爱和说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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