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市委召开专题会议 研究党建引领基层高效能治理、龙门石窟博物馆规划设计、火车站片区城市更新等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.28 22:52
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市委召开专题会议
研究党建引领基层高效能治理、龙门石窟博物馆规划设计、火车站片区城市更新等工作
江凌主持 徐衣显、张玉杰参加

　　2月28日，市委召开专题会议，研究党建引领基层高效能治理、龙门石窟博物馆规划设计、火车站片区城市更新等工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议听取了党建引领基层高效能治理工作情况汇报，研究了我市工作方案。会议指出，基层治理既是国家治理的“最后一公里”，也是服务群众的“最先一公里”。要深刻认识推进党建引领基层高效能治理的重要性紧迫性，深入落实省委、市委部署要求，把抓基层打基础作为长远之计和固本之策，进一步建立完善工作体系，坚持以项目化、清单化、责任化抓落实，抓实领导分包县区工作，推动党建引领基层高效能治理各项工作走深走实。

　　会议听取了龙门石窟博物馆规划设计方案汇报。会议指出，龙门石窟是中华文明的瑰宝，规划建设龙门石窟博物馆，有利于生动展示龙门石窟丰富的历史文化内涵，进一步提升景区旅游功能。要把准项目定位，既突出做好文物展陈，又注重彰显建筑空间设计，打造一个兼具博物馆、艺术馆特色，具有独特性、震撼力、艺术感的精品项目，进一步提升龙门石窟国际知名度和影响力。要在优化博物馆建筑设计上下功夫，把博物馆本身作为独特的标志性建筑来打造，注重风貌、肌理、色彩等细节雕琢，使博物馆与周边环境相协调，吸引更多人前来打卡。要深化展陈设计，把建筑空间变化与文物展陈有机结合起来，生动展现北魏、隋唐等时期经济社会发展水平，讲述民族交融动人故事，体现石窟造像艺术价值，切实提升观众观展体验。

　　会议听取了火车站片区城市更新工作进展情况汇报。会议指出，要在系统梳理上级政策、把准政策导向的基础上，深化对火车站片区交通枢纽、产业布局等课题的研究，摸清实际状况，为高质量组织实施火车站片区城市更新奠定良好基础。要坚持微改造、微更新改造模式，细化梳理改造项目，积极争取政策支持，加大市场化运营策划，有序启动急需的城市功能提升项目，有效提升片区功能品质，更好聚合资源、造福群众、服务发展。

　　徐衣显、张玉杰、王军、王森、徐超文、任丽君、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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