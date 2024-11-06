官宣！1个月限时福利！凭火车票半价游洛阳，承包你的春日浪漫！

三月的洛阳，早樱初绽，牡丹含羞。

为积极响应国家关于文旅融合的发展战略，洛阳文旅集团牵头与洛阳车站携手合作，共同推出了“铁路+文旅”半价门票优惠活动。2025年3月1日至2025年3月31日，凡乘坐火车或高铁抵达洛阳龙门站、洛阳火车站、关林站的游客，凭火车/高铁客票，即可享受洛阳文旅集团旗下六大景区门票半价优惠，解锁盛唐风华与山水奇观的双重体验！

机会难得，千万别错过这场春日特惠盛宴！

Part 1

“铁路+文旅”半价门票优惠活动

活动详情

活动时间：2025年3月1日至2025年3月31日

适用人群：全国各地游客，只要满足条件，皆可参与。

活动内容：活动期间，凭借终点站为洛阳(包含洛阳龙门站、洛阳火车站、关林站)的火车/高铁客票，或电子订单，结合本人身份证，就能半价游玩洛阳文旅集团旗下的隋唐洛阳城(应天门、明堂天堂、九洲池)、牡丹阁、龙潭大峡谷、荆紫仙山等景区。(注：仅限首道大门票，景区内二次消费项目、夜游等不参与优惠)

购票规则：游客通过“一码游洛阳”微信公众号、小程序、APP(享游洛阳)等平台预约购买景区火车/高铁活动半价票，购买成功后可凭纸质车票或电子订单(截图无效)按预约日期半价参观游览相应景区。

参与方式：

通过“一码游洛阳”微信公众号菜单栏【旅游甄选】—【火车半价游】，预约购买活动景区半价票。具体操作如下：

①关注“一码游洛阳”

②点击主页左下角菜单【旅游甄选】，选择二级菜单【火车半价游】进入专题页面，进行购买预约，操作如下：

温馨提示：购买成功后，记得带上已使用的纸质车票或电子订单(电子订单截图可是无效的哦)以及本人身份证，按预约日期前往相应景区参观游览。

活动规则：

预约时务必正确输入个人姓名、手机号、身份证号，并且谨慎选择入园日期。一旦信息错误，可是会导致无法入园的，所以一定要仔细核对哦！

火车/高铁客票有效期与活动时间一致，为2025年3月1日-2025年3月31日，预约入园日期则需在2025年3月1日-2025年3月31日。

预约成功后，在预订时间带上门票订单二维码、身份证原件、已使用且到站为洛阳龙门站、洛阳火车站、关林站的火车/高铁客票纸质车票或电子订单(截图无效)，到景区检票口验证入园。

本次活动须实名参与，火车/高铁客票严禁转赠、转卖，一经发现，就会取消活动参与资格。大家一定要遵守规则哦！

重要提醒：各景区半价票、年票、免票及其他优惠票型不再重复参与该活动

Part 2

半价畅玩六大景区 领略洛阳多元魅力

三月的洛阳，是历史与春意的双重盛宴！

持一张抵洛车票，半价解锁六大景区——穿越千年城阙触摸盛唐余韵，漫步山水峡谷拥抱春日生机。限时1个月的专属福利，带你用超高性价比打开神都的N种惊艳！

01

隋唐洛阳城景区·应天门

国家AAAA级景区

原价60 半价30

春晖拂过应天门朱红城垣，唤醒沉睡千年的盛唐记忆。这座隋唐宫城正南门曾是历史的见证者，如今化身为城市文化新地标。

城墙脚下新芽初绽，花影共舞，城楼飞檐切割着现代天际线。登阙楼俯瞰洛阳城，脚下是流转千年的星河，耳边仿佛传来钟鼓齐鸣，入夜后，灯光秀如魔法般重现万国来朝盛景，历史从未如此触手可及。

02

隋唐洛阳城景区·明堂天堂

国家AAAA级景区

原价90 半价45

明堂，作为古代帝王重要礼制活动的场所，其内部空间宏阔，建筑结构精巧，彰显出古代建筑艺术的高超水准。与之相邻的天堂，是武则天礼佛的圣地，其高耸的身姿在城市天际线中尤为醒目。

而恢弘大气的建筑只是基础，进门还会遇见：精彩纷呈的常态化演艺、穿越感十足的沉浸式体验项目、“万象神宫”明堂的复原模型展示……各种意想不到的玩法，够嗨够沉浸。

03

隋唐洛阳城景区·九洲池

国家AAAA级景区

原价30 半价15

三月的九洲池宛如一幅徐徐展开的山水画卷，尽显皇家园林的优雅与精致。园内，瑶光殿、琉璃亭等建筑错落分布，飞檐斗拱、雕梁画栋，在烂漫春花的簇拥下，散发着浓郁的古典韵味。九曲桥横跨于澄澈的湖面之上，桥身倒映在波光粼粼的水中，随着微风轻轻摇曳。岸边垂柳依依，嫩绿的枝条随风飘舞，仿佛在与湖水低语。

尤为值得一提的是，九洲池的百年牡丹园在三月已呈现出一派生机盎然的景象，牡丹花苞在春风的轻抚下微微颤动，蓄势待发，虽尚未完全绽放，但已能让人预见到即将到来的那场牡丹盛放的视觉盛宴。漫步其间，仿佛置身于人间仙境，令人流连忘返。

04

牡丹阁

国家AAAA级景区

原价60 半价30

牡丹阁这座依唐风建筑规制而建的塔式楼阁，在湛蓝春日天空的映衬下，庄重典雅，传统与现代元素完美融合，尽显独特艺术魅力，古韵扑面而来。

步入牡丹文化博物馆，超500件牡丹元素文物静静陈列，无声诉说着牡丹的悠悠历史，尽显传统博物馆的深厚底蕴。馆内又融入现代科技，在牡丹诗文厅触屏即可与古人共吟牡丹诗；九贤赏牡丹的情景展示区，借逼真光影音效，带你穿越回北宋。如此奇妙体验，怎能错过？

05

龙潭大峡谷

国家AAAAA级景区

原价80 半价40

龙潭大峡谷从冬日的沉睡中缓缓苏醒，焕发出勃勃的生机与活力。峡谷内，红岩嶂谷在春日阳光的照耀下愈发夺目，仿佛是大自然用岁月精心雕琢的艺术品。山间溪流潺潺流淌，清澈见底，溪边嫩绿的小草和五彩斑斓的野花肆意生长，仿佛在向游客展示着生命的顽强与美好。

漫步于峡谷之中，清新的空气扑面而来，其中夹杂着泥土与花草的芬芳，令人心旷神怡。耳边不时传来鸟儿的欢啼声和溪水的流淌声，交织成一曲美妙的自然乐章。此时的龙潭大峡谷，褪去了冬日的冷峻，多了一份春日独有的清新与宁静，是放松身心、感受大自然的绝佳去处。

06

荆紫仙山

国家AAA级景区

原价40 半价20

荆紫仙山宛如被大自然打翻了的调色盘，山上树木郁郁葱葱，各色花朵如繁星般点缀其间，与漫山遍野的新绿相互映衬，构成一幅五彩斑斓的春日画卷。

登顶远眺，黄河如一条蜿蜒的丝带，奔腾不息地流淌在广袤的大地之上，周边山峦在春日暖阳的照耀下连绵起伏，绿意盎然。在荆紫仙山，可以远离城市的喧嚣，沉浸在大自然的怀抱中，感受春日的温暖与美好，领略到大自然赋予这片土地的独特魅力。

@所有人，春日列车已启程，凭有效车票，即可半价解锁神都洛阳的春日浪漫！

这个三月，我们洛阳见！