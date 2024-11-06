3月8日起，洛阳203路公交线路取消

203路于2021年11月开通，线路从洛阳站发往市民之家东门，由于该线路途经路段涉及多处道路中心隔离护栏、单向通行等因素，造成线路运营效率和客流量极低，社会效益不佳，洛阳公交集团将于3月8日起，取消203路。
203路于2021年11月开通，线路从洛阳站发往市民之家东门，由于该线路途经路段涉及多处道路中心隔离护栏、单向通行等因素，造成线路运营效率和客流量极低，社会效益不佳，洛阳公交集团将于3月8日起，取消203路。
今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，203路于2021年11月开通，线路从洛阳站发往市民之家东门，由于该线路途经路段涉及多处道路中心隔离护栏、单向通行等因素，造成线路运营效率和客流量极低，社会效益不佳，洛阳公交集团将于3月8日起，取消203路。⑥
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