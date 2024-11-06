玩转AI！脑洞大开！“牡丹花都”洛阳全球AI创作者大赛启动征稿

洛报融媒记者2月28日获悉，“牡丹花都”洛阳全球AI创作者大赛即日起启动征稿。本次大赛面向全球AI创作者，征集以人工智能技术为媒介诠释洛阳历史底蕴与现代魅力的创新作品，助力文化产业创新发展。

洛报融媒记者2月28日获悉，“牡丹花都”洛阳全球AI创作者大赛即日起启动征稿。本次大赛面向全球AI创作者，征集以人工智能技术为媒介诠释洛阳历史底蕴与现代魅力的创新作品，助力文化产业创新发展。

聚焦三大赛道，涵盖多元创作形式

本次大赛设置三大参赛赛道，涵盖多元创作形式：

AI绘画：以洛阳文化、历史遗迹、城市建设及自然风光为核心，融入牡丹元素，作品需为1080p以上高清图片(格式为jpg/png)，风格不限，每人限投5张；需附技术说明与创意阐述；兼具审美价值与传播力。

AI视频：通过纪录片、动画或短片等形式讲述洛阳故事，展现城市魅力，时长1-3分钟，需使用AI技术(场景生成、动画设计等)；需提交创作思路、AI技术说明及演示文档；画质优良，剪辑流畅，情感共鸣强。

AI未来场景设计：以“颠覆性创意、沉浸式体验”为理念，设计洛阳未来城市、文旅等场景，提交AI生成的3D效果图(1080p以上)，每人限投3张；需附创意说明，突出古今融合特色；符合新文旅发展理念。

参赛者需在3月1日至3月20日期间，通过大赛官网(https://n.lyd.com.cn/ai2025_client/)或邮箱(sjmgfaigc@163.com)提交作品，并附技术说明及联系方式。

丰厚奖项助力创作，共绘洛阳新韵

大赛设立多类奖项，鼓励创作者参与。其中：

AI绘画赛道：一等奖1名(3000元+证书)，二等奖2名(2000元+证书)，三等奖3名(1000元+证书)，优秀奖10名(300元+证书)，入围奖若干名(证书)。

AI视频赛道：一等奖1名(8000元+证书)，二等奖2名(5000元+证书)，三等奖3名(3000元+证书)，优秀奖10名(300元+证书)，入围奖若干名(证书)。

AI未来场景设计赛道：一等奖1名(3000元+证书)，二等奖2名(2000元+证书)，三等奖3名(1000元+证书)，优秀奖10名(300元+证书)，入围奖若干名(证书)。

大赛另设“最佳AI创意作品奖”“最佳AI技术创新应用奖”“最佳洛阳文化元素融合奖”三项单项奖各1名，每项奖金2000元，并颁发证书。

优秀作品经评审、公示后，将于4月5日至4月14日线上线下同步展出，获奖者还将受邀参加颁奖典礼及相关文旅体验活动。

本次大赛由中共洛阳市委宣传部、中共洛阳市委网信办指导，洛阳日报报业集团主办，洛阳国际传播中心、洛报融媒视觉梦工坊承办，海螺AI提供技术支持。您可通过邮箱lbrmsjmgf@163.com或电话18537991442咨询详情。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）