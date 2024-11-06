徐衣显与国际独立体育组织联盟主席福克斯举行工作会谈

2月28日，市长徐衣显与来洛考察的国际独立体育组织联盟(AIMS)主席福克斯举行工作会谈，就在洛设立国际体育组织代表处、加强体育领域国际化合作等深入交流，达成广泛共识。

2月28日，市长徐衣显与来洛考察的国际独立体育组织联盟(AIMS)主席福克斯举行工作会谈，就在洛设立国际体育组织代表处、加强体育领域国际化合作等深入交流，达成广泛共识。

徐衣显对福克斯一行的到来表示欢迎，并简要介绍了洛阳市情。他说，洛阳是历史底蕴深厚、文化源远流长的千年古都，也是产业基础坚实、创新动能澎湃、文体蓬勃兴旺的制造名城、青春之城、活力之城。近年来，洛阳把体育运动与城市发展紧密结合起来，成功引进承办了四国职业篮球冠军赛、丁俊晖·奥沙利文龙门大师赛和世界青年场地自行车锦标赛等一系列高水准国际体育赛事，加快建设和完善社区体育公园等公共服务体系，广泛开展丰富多彩的全民健身活动，扩大多层次体育产品和服务供给，推动群众体育、竞技体育与文化、旅游等多种业态深度融合创新，正朝着体育强市的目标大步迈进。我们希望与国际独立体育组织联盟进一步深化对接合作，建立常态化沟通联络机制，加强多层次国际体育交流，积极引进承办一批具有国际影响力的“高热度”“高流量”“高品质”赛事活动，塑造城市体育文化品牌，探索体育赋能城市发展的国际化创新路径，持续提升洛阳国际知名度、美誉度和影响力。

福克斯高度评价洛阳体育事业发展取得的显著成就，他表示，洛阳体育产业发达、赛事活动丰富、群众基础良好、健身氛围浓厚、场馆设施完备、公共服务优质，将积极发挥国际独立体育组织联盟在世界范围内的平台优势、资源优势、品牌优势，与洛阳持续深化体育赛事、体育论坛、体育产业等多领域交流合作，以体育为纽带促进消费焕新升级、文明交流互鉴、文化繁荣共兴、城市提质增能，努力打造“体育+”赋能城市、创造高品质生活的互利共赢新样板。

国际独立体育组织联盟是国际奥委会承认的四大国际体育联盟之一，致力于促进体育项目的国际交流与合作，推动非奥项目普及和全球体育事业发展。国际独立体育组织联盟与洛阳市体育总会签署合作备忘录。

在洛期间，福克斯一行还前往洛阳体育博物馆、文博体育公园、奥林匹克中心等处参观考察。

国际独立体育组织联盟中国代表处首席代表伊曼纽尔·沙伊博，副市长任丽君等参加会谈。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）