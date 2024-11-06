同比增长28%！洛阳去年承接服务外包合同执行额13.02亿美元

去年全市企业承接服务外包合同执行额13.02亿美元，同比增长28%；全市国家级专精特新“小巨人”企业57家，其中服务外包企业21家……近日，洛阳服务外包产业数据出炉，呈现诸多亮点。

去年全市企业承接服务外包合同执行额13.02亿美元，同比增长28%；全市国家级专精特新“小巨人”企业57家，其中服务外包企业21家……近日，洛阳服务外包产业数据出炉，呈现诸多亮点。

近年，洛阳多措并举推动服务外包产业发展，打造省级服务外包产业示范园区，2021年获评国家级服务外包示范城市，出台服务外包产业扶持政策，带动产业从“生根发芽”到“枝繁叶茂”。

电商催生服务业崛起，多点开花转变为集聚发展

“机会来了就要抓住。”27日，谈及本土电商企业的发展，日辰集团相关负责人介绍，2017年企业通过网络营销赚到企业“第一桶金”，从此找准市场：“种草”小红书，2019年成为小红书首批代理商；2021年“双十一”，直播板块线上交易额达1000万元；如今服务品牌超千家，业务覆盖中国、日本、美国、澳大利亚等多个国家。

“随着网络营销产业逐渐兴起，短短数年间，我市的服务外包产业实现了从无到有、从小到大、从散到聚的蝶变。”洛阳市商务局相关负责人说，2021年，洛阳获评国家级服务外包示范城市，为发展服务贸易、扩大双向开放提供了更加优良的平台、更为广阔的空间。

近年，洛阳不断推进优势产业与服务外包的深度融合，积极推动全市服务外包产业提质增效。数据显示，截至去年，洛阳服务外包企业达1122家，重点发展领域执行额占服务外包总执行额的71.1%，为高标准建设国家服务外包示范城市奠定基础。