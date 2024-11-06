重渡沟风景区最新招聘信息！期待您的加入

重渡沟风景区最新招聘信息！期待您的加入 单位简介 重渡沟风景区位于河南省洛阳市西南118公里的栾川县境内，距鸡冠洞、龙峪湾、老君山风景区50公里，距九龙山温泉度假区18公里。有金鸡河、滴翠河、农耕文化村等景区组成。集休闲、度假、观光、娱乐、购物为一体，拥有大小景点200余个，瀑布百余条，翠竹万余亩，游览面积60平方公里。景区内泉水喷涌飞瀑成群；竹林藏幽遮天蔽日；木轮转闲如烟如梦；小吃水巷碧波穿带；农家宾馆恬淡适意；漂流戏水有惊无险；量贩超市山珍荟萃；农耕民俗返朴百年…… 主持人1名 薪资待遇 8000元/月+生活补助100元/月+工龄补助+公司各种福利，试用期2个月。 任职要求 男，年龄40岁以下，身高170cm以上，形象好气质佳；普通话标准，口齿清晰，具备良好的语言表达和沟通能力；具备较强的临场应变能力，能够应对突发情况；负责景区相关活动、日常演出、晚会节目的主持；有相关主持经验及唱歌、舞蹈、表演等才艺者优先。 写作编辑1名 薪资待遇 6000元/月+生活补助100元/月+工龄补助+公司各种福利，试用期3个月。 任职要求 男女不限，本科及以上学历，汉语言文学/文秘/新闻类专业，5年及以上相关工作经验，具有优秀的文字功底、语言表达清晰、准确，具备较强的创意能力、学习能力和团队协作能力。 环境设计1名 薪资待遇 面议。 任职要求 男女不限，本科及以上学历，环境艺术/景观设计等相关专业，3年及以上设计经验，熟练掌握CAD、Photoshop、Sketchup、AI等设计绘图软件的操作，具备一定的设计、审图能力，主要负责景区景观及活动现场策划、设计、现场施工等工作。 产品设计1名 薪资待遇 面议。 任职要求 男女不限，本科及以上学历，视觉传达或文创产品设计相关专业，3年及以上工作经验，熟练运用photoshop、InDesign、AI等设计软件，主要负责景区文创产品、旅游商品、景区VI、IP形象设计等创意设计和研发工作。 环卫工5名 薪资待遇 工资1650元-2050元+公司各种福利。 任职要求 60岁以下，男女不限，身体健康无疾病。 招聘程序 识别下方二维码，填写报名信息 面试时间 随时面试 面试地点 重渡沟风景区办公室 报名电话 0379-66685996 13461046788 其他说明 以上所有岗位试用期满后，签订劳动合同，办理社保，员工食宿条件优越，双标间，24小时热水，职工餐厅统一就餐。