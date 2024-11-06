央媒观洛 | 河南洛阳市集中连片推进乡村全面振兴的实践探索

孟春时节，春寒料峭，河洛大地却处处涌动着振兴热潮。

重塑河洛“三农”新气象

——河南洛阳市集中连片推进乡村全面振兴的实践探索

孟春时节，春寒料峭，河洛大地却处处涌动着振兴热潮。在河南省洛阳市新安县磁涧镇樱桃沟，天兴生态园的智慧大棚里，盆栽樱桃树挂满红果，游客穿梭采摘；嵩县环陆浑湖的万亩中药材基地，连翘、丹参在春风中舒展新芽；孟津区送庄镇的草莓大棚外，满载鲜果的冷链车整装待发……这一幕幕场景，正是洛阳市以“集中连片”模式推进乡村全面振兴的生动写照。

近年来，洛阳市着力打破乡村界限，以“空间整合、产业升级、治理协同”为抓手，科学规划并分批推进乡村振兴集中连片示范区建设，带动不同基础和条件的乡村共同发展，推动农业向规模化、智慧化、全链条方向转型。通过连片规划、资源集聚和机制创新，不仅让土地“生金”、产业“增值”，更让农民腰包鼓起来、乡村美起来，蹚出了一条具有中原特色的乡村振兴新路。

空间连片：从“零敲碎打”到“握指成拳”

“过去种樱桃，一亩地挣万把块钱顶天了。现在一个棚的毛收入就有40万元！”在天兴生态园，负责人刘现宽指着智慧大棚里的盆栽樱桃树感慨道。通过数字化系统调控温湿度，这里的樱桃比传统大田提前两个月上市，精品果每斤售价高达180元，成为春节市场的“抢手货”。

新安樱桃虽有千年种植历史，但过去分散的小农模式导致品质参差、品牌弱化。2021年起，当地以“千年樱红”农旅融合片区为试点，整合多个行政村资源，连片发展智能温室大棚280余座，引入盆栽樱桃、反季节采摘等新业态。如今，亩均效益从不足万元跃升至10万元，带动周边农家乐、民宿年增收超千万元。

樱桃红了致富路樱桃陆续成熟，采摘季悄然而至。近年来，洛阳市西工区大力发展生态旅游产业，依托樱桃成熟季，举办樱桃采摘游、品特色农家乐等活动，助力乡村旅游和百姓增收致富。李卫超摄

伏牛山腹地的嵩县，同样尝到了连片发展的甜头。依托环陆浑湖万亩中药材基地，当地引入河南省科学院技术团队，打造“中原药谷”科创平台。过去零散的连翘、丹参种植户，如今通过“公司+合作社+基地+农户”模式，实现规模化种植、标准化加工，并延伸出中药面膜、保健胶囊等高附加值产品。形成了药地、药企、药市、药会齐头并进，种植、加工、销售、科研一体化的全产业链。目前，全县中药材种植面积达70余万亩，种植户年均增收近6000元。

这种打破行政区划的联动模式，在洛阳多地开花：孟津区整合送庄镇、朝阳镇等乡镇，打造10公里“多彩长廊”产业带，草莓、酥梨、西瓜等特色果蔬实现四季轮作；伊滨区串联万安山23公里乡村旅游环线，将高端民宿、山地运动与农耕体验融合，年接待游客超50万人次。“连片发展让资源要素流动起来，产业互补性更强，抗风险能力更高。”洛阳市委农村工作领导小组办公室相关负责人表示。

去年以来，洛阳市综合考量乡村之间交通联系、社会关系、产业匹配等因素，科学合理划分集中连片示范区，并根据实际情况动态调整，为规划编制奠定坚实基础。目前，各县区乡村振兴规划编制工作已基本完成，全市规划集中连片推进乡村振兴示范区58个，发展组团286个，乡村振兴正在汇聚“握指成拳”的力量。

产业连片：从“单链突围”到“三链同构”

数字赋能，让土地“会说话”。走进天兴生态园的樱桃智慧大棚，物联网传感器实时监测光照、湿度、土壤EC值，水肥一体化系统精准滴灌。“以前种大棚全凭经验，现在手机屏幕一点，就能远程操控，光照、湿度、水肥一键搞定，省心又高效！”技术员小李展示着智能管理平台。这种“数字樱桃”模式，使果实成熟期比传统大棚提前15天，亩产效益增长5倍。近来，洛阳立足县域产业发展基础，按照错位发展、优势互补的原则，进一步明晰各示范区重点发展的产业，引导支持示范区内各村因地制宜大力发展特色种植、畜禽养殖、高端民宿等特色产业，乡村振兴动能正日趋强劲。

嵩县境内富集1300余种中药材，自古就有“天然药库”之美誉。悠久的中医药文化在这里薪火相传，丹参、柴胡、皂角刺、连翘、山茱萸、黄精“六朵金花”争奇斗艳，久负盛名。该县作为河南省十大中药材种植基地之一、河南省中药材产业十强县之一，道地药材丰富，区位交通便捷，具有较强的中药材种植、加工、集散和辐射能力。如今的嵩县中药材产业的综合产值已突破60亿元，农户参与中药材行业积极性显著提升，形成了从种植、加工到销售的完整产业链。

洛阳市栾川县秋扒乡北沟村香菇种植基地，菇农们在加工菌棒。李卫超 侯豫炯 摄

三产融合，土地效益“乘数倍增”。产业连片的终极目标，是让农民共享增值收益。在汝阳县三屯镇东保村食用菌基地，村民王秋菊一边接种菌棒一边算账：“家门口上班，月薪3000多元，年底还有分红！”通过“菌棒生产-种植-加工-销售”全链条整合，该县年产鲜菇15万吨，带动7800户种植户，户均增收2.8万元，成为全国食用菌产业标杆。

这种融合效应辐射全域：洛宁县“苹果小镇”开发果树认养、果酒酿造，带动果农年均收入超5万元；孟津区的净菜加工价格比普通蔬菜高20%左右，不仅提升了本地蔬菜的附加值，还推动了当地冷链物流、包装等相关产业发展；伊川县将“巴掌田”整合为“万亩方”，机械化率从40%跃升到85%，每亩成本降低150元。“过去只卖产品，现在卖品牌、卖服务，土地‘含金量’翻了几番！”孟津区草莓种植大户说。

目前，全市5条特色农业全产业链已经取得显著成效，绿色杂粮、中药材、食用菌、优质林果产量分别达到97.2万吨、23.1万吨、38.3万吨、127.3万吨，牛羊饲养量分别达到53.15万头、167.52万只，建成高端民宿459家、带动户均增收5万元以上。

治理连片：从“一村独秀”到“协同共富”

基础设施“一张网”，乡村振兴，既要产业旺，更要生活美。在孟津区朱寨村，青砖灰瓦的豫西民居错落有致，污水管网、垃圾分类站、5G基站等现代化设施一应俱全。“村里通了燃气、建了养老中心，环境不比城里差！”村民朱长河自豪地说。洛阳市通过连片推进供排水一体化、乡里中心全覆盖等工程，已建成公共设施5800余处，12.3万户农民用上卫生厕所，全市具备条件的行政村供排水一体化覆盖率达99.2%，污水处理率达到73.9%。全市2136个具备条件的行政村已实现乡里中心全覆盖。

治理效能“一盘棋”，更深刻的变化发生在治理层面。新安县成立“片区党委”，统筹党建、产业和矛盾调解；嵩县建立联村卫生服务中心，实现医疗资源跨村共享；伊滨区组建乡村旅游联盟，统一服务标准、联合营销推广……“过去各村‘各扫门前雪’，现在抱团发展，效率提升不止一倍！”伊滨区李村街道相关负责人说。

随着连片发展规划全面推进，洛阳乡村振兴的蓝图愈发清晰，全市58个乡村振兴示范区，2025年底前建成9~10个先导区，2035年底前全部建成。正如洛阳市农业农村局局长罗宏伟所言：“集中连片不是简单叠加，而是通过机制创新激活乘数效应，让更多农民分享产业增值红利。”

从黄河岸边的“数字樱桃”到伏牛山麓的“中原药谷”，从智能农机轰鸣的高标准农田到游人如织的农旅融合带，洛阳的实践表明：乡村振兴既要“塑形”，更要“铸魂”。通过空间重构、产业升级和治理创新，这片古老的土地正焕发出前所未有的生机。连片发展的“新动能”，不仅让农业成为有奔头的产业，更让农民成为有吸引力的职业，乡村成为安居乐业的家园。这条路，连着千家万户的期盼，通向共同富裕的远方。( 张君 农民日报·中国农网记者 陈显萍)