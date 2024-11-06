为洛阳发展献策！即日起“谋划‘十五五’，我们有话说”专栏上线

2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展之年。为全面调动社会各界的积极性，广泛收集群众对洛阳经济社会发展的各方面意见和建议，即日起，洛阳网“百姓呼声”平台特别推出《谋划“十五五”，我们有话说》专栏，旨在搭建一座政府与民众之间沟通的桥梁，共同推动洛阳的发展迈向新台阶。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展之年。为全面调动社会各界的积极性，广泛收集群众对洛阳经济社会发展的各方面意见和建议，即日起，洛阳网“百姓呼声”平台特别推出《谋划“十五五”，我们有话说》专栏，旨在搭建一座政府与民众之间沟通的桥梁，共同推动洛阳的发展迈向新台阶。

在这里，您不仅可以表达对民生实事办理的具体期待，如教育、医疗、住房等领域的改进方向；还能针对重点项目建设提出建设性意见，助力洛阳市在交通、环保、科技等方面取得更大突破。更重要的是，您也可以畅谈对未来发展的美好愿景，为洛阳描绘一幅更加繁荣昌盛的蓝图。

即日起，您可登录洛阳网“百姓呼声”各端口，在首页轮播图位置进入《谋划“十五五”，我们有话说》专栏，提交建议和诉求，届时我市100余家单位将与您在线互动交流。

您的每一条建议，都是我们改进工作的重要参考；您的每一份期待，都是我们努力前行的动力。您的声音，就是推动洛阳前进的动力。欢迎广大市民积极留言讨论，分享您对民生实事办理的期待、对重点项目建设的建议以及对洛阳未来发展的美好愿景！（洛报融媒·洛阳网记者 史戎戎）

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