加强保障聚人才！洛阳开展博士后工作业务培训

近日，洛阳市人社局在洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)开展博士后工作业务培训，就省市博士后支持政策、人才引育、平台建设和管理服务等全链条体系进行专题解读，进一步提升博士后工作人员业务能力水平和引育工作质效。

近日，洛阳市人社局在洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)开展博士后工作业务培训，就省市博士后支持政策、人才引育、平台建设和管理服务等全链条体系进行专题解读，进一步提升博士后工作人员业务能力水平和引育工作质效。

近年来，洛阳深入贯彻人才强市战略，深刻认识做好新时代博士后工作的重要意义，将博士后工作作为人社系统人才工作的重要切口，多渠道引进、多维度支持、多手段创新，博士后人才队伍数量持续增长、结构不断优化、能力显著提升，博士后工作“双提”效应持续提升。截至目前，洛阳博士后科研平台已达77家，在站博士后426人，累计招收培养博士后青年人才691人。

“人社部门将以持续推动博士后科研平台建设为重要抓手，海纳百川引人才，多措并举育人才，加强保障聚人才，推进博士后科研成果与经济社会发展需求深度对接，推动产学研融合和成果转化，为洛阳经济发展提供智力支撑，激发城市创新活力。”洛阳市人社局相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 郭晨 闫一平 文/图）