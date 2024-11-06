同比下降6.9%！洛阳1月消费维权分析报告出炉

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布1月消费维权分析报告。该中心三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报26119件，较去年同比下降6.9%。 今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布1月消费维权分析报告。该中心三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报26119件，较去年同比下降6.9%。 其中，受理投诉6601件，共为消费者挽回经济损失416.47万元；受理举报1373件，较去年同比下降39.9% ，案值89万余元。 具体来看，受理商品类投诉3574件，占投诉总量的54%。涉及热点问题主要集中在一般食品问题、家居用品、服装鞋帽、交通工具、药品等方面。 受理服务类投诉3027件，占投诉总量的46%。涉及热点问题主要集中在普通商品销售服务、餐饮店和宾馆服务、电信服务、美容美发洗浴服务等方面。 1月受理的涉及市场监管领域违法线索举报主要集中在广告违法行为、不正当竞争行为、侵害消费者权益违法行为、食品质量违法行为等。 另外，1月共接到涉及网购的投诉、举报共3209件，占总投诉举报量的40.2%。网购投诉举报次数较多的电商平台有字节跳动(抖音)、拼多多、淘宝网、美团网、京东商城等。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)