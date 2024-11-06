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洛阳市总工会十五届十次全委（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.28 08:21
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　　昨日，市总工会十五届十次全委(扩大)会议召开，回顾总结去年工作，部署今年重点任务。

　　会议指出，全市各级工会要强化政治担当，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、关于河南工作的重要论述，根据职工群体差异化需求，推陈出新引领职工群体讲好“洛阳工人大思政课”，提升党的创新理论普及成效。要服务中心大局，凝聚职工奋进力量，壮大产业工人队伍，深入开展劳动技能竞赛和群众性创新创造活动，加大技能人才培训力度，团结引领广大职工建功立业。要坚持职工为本，深入开展“春风行动”、新就业形态劳动者维权服务行动，积极开展能级工资集体协商，健全劳动争议多元化解机制，持续做好职工帮扶解困工作，打造具有工会特色职工关爱系列品牌。要深化工作创新，转变工作方式，用好各类资源，积极探索AI赋能，有效推进“小三级”工会建设，不断提升工会组织的吸引力、凝聚力、号召力。

　　会议审议通过了市总工会工作报告、经审工作报告。市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳出席并讲话。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 夏若茵 实习生 施亦格)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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