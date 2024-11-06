洛阳举办政策性开发性金融专题宣讲会

昨日，我市举办政策性开发性金融专题宣讲会。
昨日，我市举办政策性开发性金融专题宣讲会。
昨日，我市举办政策性开发性金融专题宣讲会。
今年，我市抢抓国家实施适度宽松货币政策机遇，加大政策性金融争取力度，多管齐下推动全市政府部门、各县区及相关企业做好政策性金融争取工作，为产业发展、城市提质、乡村振兴引入更多低成本的政策性贷款。
宣讲会上，来自国开行河南省分行、农发行河南省分行、进出口银行河南省分行的多位专家围绕2025年信贷政策及重点支持领域进行培训，引导全市政府部门、各县区及相关企业深入研究政策性开发性金融机构的信贷政策及支持领域，聚焦产业发展、城乡基础设施、乡村振兴、外贸等领域，科学谋划项目，提升融资对接的精准度、有效性；深化政银企合作，创新融资模式，实现政银企三方共赢。
副市长陈剑锋参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 郭锐)
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