“瀍惠企”服务站推动政企“双向奔赴”

近日，瀍河区在联东U谷·瀍河绿色科技产业社区、中原美谷设立“瀍惠企”服务站，更好助力企业发展。

近日，瀍河区在联东U谷·瀍河绿色科技产业社区、中原美谷设立“瀍惠企”服务站，更好助力企业发展。

作为该区的两大产业园区，联东U谷·瀍河绿色科技产业社区、中原美谷共拥有企业近60家，未来还将有更多企业进驻。瀍河区科工局有关负责人介绍，为方便企业及时掌握惠企政策、做好融资对接，助企服务站除提供最新的惠企政策汇编、银行产品介绍、助企服务专员名片等资料外，还将及时收集并协调解决企业反映的问题和诉求。

该负责人表示，设立助企服务站，能够进一步深化政企沟通，助力打造更优的营商环境，推动企业与政府“双向奔赴”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰 李润颖）