市人大常委会召开党组（扩大）会议 李保国主持并讲话

26日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。 26日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。 会议深入学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了省十四届人大常委会第46次主任会议精神，传达了全国、全省宣传部长会议精神及市委常委会会议要求。会议研究了“天下黄河洛阳美”主题活动、基础教育公平入学联动监督等工作。 李保国强调，要提高政治站位，聚焦省委、市委决策部署，找准人大职能定位，统筹做好各项工作，瞄准重点领域持续加强人大法规供给、强化人大监督，发挥人大代表作用，以高质量人大工作服务“四高四争先”推进落实、保障我市经济社会高质量发展。要严格落实意识形态工作责任制，扛牢主体责任、守好安全底线，充分发挥人大新闻宣传积极作用，坚持全面转向网络、转向青年、转向社区，注重多元化、手机端，聚力推动全市人大新闻宣传工作展现新气象，为重振洛阳辉煌营造良好社会氛围。要充分发挥人大职能优势，组织开展好“天下黄河洛阳美”主题活动，持续加强《中华人民共和国黄河保护法》等法律法规宣传教育，推动有效贯彻实施，深入挖掘展示黄河流域(洛阳段)壮丽自然风光、丰富人文景观以及显著生态保护成果，彰显自然之美、人文之美、味道之美，增强全社会保护黄河的政治自觉、思想自觉、行动自觉，合力推动黄河流域生态保护和高质量发展。要精准确定人大监督切入点，紧盯教育、医疗等群众关心关注的热点难点问题，坚持问题导向，科学制订监督方案，综合运用执法检查、“面对面”、满意度测评等方式，有效形成自查、监督、反馈、整改、落实等监督闭环，切实增强人大监督工作系统性、针对性、刚性和实效性，推动制度优势更好转化为治理效能。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)