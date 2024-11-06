孙延文到洛龙区调研联系分包企业

昨日，市政协主席孙延文带领相关单位负责人，到洛龙区联系分包企业河南省天和泰实业有限公司，现场协调解决相关问题。 昨日，市政协主席孙延文带领相关单位负责人，到洛龙区联系分包企业河南省天和泰实业有限公司，现场协调解决相关问题。 孙延文走进公司生产车间，实地查看生产工艺、流程组织，与企业负责人深入交流，详细了解产品研发、市场前景、销售推广等情况。随后，孙延文主持召开座谈会，听取企业在生产过程中遇到的困难问题情况汇报，并与相关部门负责人一一梳理问题症结，研究解决路径，确定推进举措。 孙延文强调，企业是市场经济的主体，更是引领经济发展的重要力量。各级各有关部门要坚持问题导向，梳理问题清单，列出工作台账，成立工作专班，压实工作职责，逐项明确责任单位、责任人、落实时限，确保企业反映的每一个诉求问题都得到重视、都有人落实、都及时反馈。要强化精准服务，及时掌握企业发展运行情况，积极对接企业需求，为企业提供精准有效、优质便捷的服务，不断提升服务企业的质量和效率，切实帮助企业解决实际困难和问题，让企业感受到实实在在的关怀和支持。要落实落细各项惠企政策，进一步强化要素保障，为企业发展和项目建设营造良好环境，助推企业快速发展、做大做强。企业要坚定发展信心，抢抓发展机遇，积极顺应消费新趋势新需求，丰富商品供给，提升管理水平，加快产品升级，积极开拓国内外市场，为老百姓提供更多高品质产品，推动企业实现高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)