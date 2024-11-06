更加注重城乡统筹——四论加快提升洛阳城市能级

进一步树牢符合新时代城市工作要求的理念，全市城市工作会议提出，必须更加注重城乡统筹，积极顺应人口流动趋势，把城市和乡村更好结合起来，着力重构城乡关系，加快构建相互支撑、协调发展的城乡发展新格局。会后，市委书记江凌很快又聚焦基层治理和县域城镇化前往洛宁、宜阳调研，密集行程背后，昭示对推进城乡融合发展的格外重视。

“城乡融合发展是中国式现代化的必然要求。”

进一步树牢符合新时代城市工作要求的理念，全市城市工作会议提出，必须更加注重城乡统筹，积极顺应人口流动趋势，把城市和乡村更好结合起来，着力重构城乡关系，加快构建相互支撑、协调发展的城乡发展新格局。会后，市委书记江凌很快又聚焦基层治理和县域城镇化前往洛宁、宜阳调研，密集行程背后，昭示对推进城乡融合发展的格外重视。

推进城乡融合发展，既不是新型城镇化的权宜之计，也不是乡村振兴的应急之策，而是适应新型城乡关系演进趋势作出的战略谋划，是破除城乡二元结构、更好服务构建新发展格局的必由之路。习近平总书记在2020年中央农村工作会议上强调，“今后15年是破除城乡二元结构、健全城乡融合发展体制机制的窗口期”“要把县域作为城乡融合发展的重要切入点”。此后，总书记又多次指出“率先在县域内破除城乡二元结构”“推进以县城为重要载体的城镇化建设”，为城乡融合发展指明了方向。

诚然，一方面，城镇化的过程就是城乡关系重构的过程，进一步推动城市发展，就必须统筹城乡发展。如果说推动乡村振兴不能就乡村论乡村，那么做好城市工作也不能就城市论城市，把握人口流动和布局变化，统筹城乡资源特别是人口资源，顺应趋势、有效引导，才能真正实现城乡协调发展。另一方面，县域是城和乡的结合点，是经济社会发展的基本单元，是连接城市、服务乡村的天然载体。统筹城乡发展，当下就是要聚焦做大做强县城，深入研究县域城镇化的重大问题，把握好县城与产业、县城与农村、县城与市区等关系，既积极推动农业适度规模经营，释放农村劳动力，又完善县城公共服务功能，不断提升综合承载能力。

近年来，从全域推进城乡供排水一体化建设、农村公路改造提升，到优化县城教育资源布局，积极推进农村撤点并校和寄宿制学校建设；从做强集镇服务功能、夯实县城产业支撑，以产业发展吸引人口集聚，到从群众需求出发，集约配置乡里中心和邻里中心，构建县乡村一体的公共服务体系……升级硬设施、完善软服务，推进城乡融合发展，我市做了大量工作，也取得了显著成效。同时，县域城镇化是项长期的系统工程，我们的探索只是一个开始。面向“十五五”，各县域仍需至少深入研究三个问题：一是自身的城镇化潜力还有多大，外出人口未来会有多少回流？回流是回到乡村还是县城、集镇？现有乡村人口能有多少可以转出来？二是县城作为主要载体，要增强对县域人口的吸引力，还需做哪些建设、强化哪些功能？三是面对一些集镇也可能出现空心化问题，该怎么处理县城与集镇的关系？这些问题都需谋定而后动。

具体到当前，落脚到工作层面，加快推进县域城镇化，有三项工作需要我们着重发力：一要着力推动县城适度扩容，为人口聚集创造更好的承接条件；二要科学引导人口有序流动，一手抓乡村产业集中连片发展和适度规模经营，一手抓产城融合，增加县城就业岗位，更好地吸纳人口；三要提升县城公共服务能力，做强教育、医疗、养老乃至供暖等服务功能，引导更多优质资源向县城集聚，更好地为县域高质量发展蓄势赋能。

融合促均衡，城乡齐步走。把准人口流向趋势性变化，找准县城吸引人口集聚的有效举措，把工作谋在关键处、做在点子上，我们定能在河洛大地绘就美美与共的城乡融合发展新画卷。(洛平)