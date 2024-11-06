2月27日，全国人大代表、市长徐衣显主持召开驻洛全国人大代表座谈会，听取议案建议等准备工作情况，共勉大家提高政治站位、认真履职尽责，聚焦“四高四争先”建言献策，展示人大代表最美风采，展现洛阳高质量发展新成效，为谱写中国式现代化洛阳篇章作出积极贡献。

徐衣显与驻洛全国人大代表座谈

不负重托履职尽责高质量做好建言献策

展示风采树好形象高水平促进洛阳建设

2月27日，全国人大代表、市长徐衣显主持召开驻洛全国人大代表座谈会，听取议案建议等准备工作情况，共勉大家提高政治站位、认真履职尽责，聚焦“四高四争先”建言献策，展示人大代表最美风采，展现洛阳高质量发展新成效，为谱写中国式现代化洛阳篇章作出积极贡献。

徐衣显逐一认真听取大家发言，他指出，今年的全国“两会”，是在“十四五”规划收官、“十五五”谋篇布局之年召开的十分重要的会议，各位代表做了大量深入细致的准备工作，为高质量参会奠定了坚实基础。大家都要以饱满的政治热情和昂扬的精神状态参加会议，提出高质量意见建议，为推进中国式现代化贡献更多洛阳力量。

徐衣显强调，要提升站位，强化使命担当。把开好大会作为增强中国特色社会主义制度自信的生动实践，作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的具体行动，以对党高度负责、对全国人民高度负责的态度，不辱使命、不负重托，为大会圆满胜利召开贡献代表力量。要履职尽责，积极建言献策。聚焦中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展、构建新发展格局和全国统一大市场等重大国家战略，锚定“四高四争先”，找准切入点和结合点，多建睿智之言、多献务实之策，提出更多顺应国家导向、落实省委部署、契合洛阳需求、代表人民心声的议案建议，展示洛阳代表履职能力水平。要对接争取，助力洛阳发展。当好新时代洛阳发展的“代言人”，讲好洛阳故事，传播河南声音，全方位展示洛阳高质量发展的显著成绩，展现现代化洛阳建设的多重优势。围绕新质生产力培育、现代化产业体系构建、基础设施体系迭代升级、文化遗产保护传承创新等关系全局和长远的大事要事，积极争取更多事项“入规划”、更多项目“进盘子”，为现代化洛阳建设争取更多支持、积蓄更大力量。要严守纪律，展示良好形象。切实增强责任意识、规矩意识、纪律意识，时刻谨记全国人大代表这一身份，严格遵守会议各项制度，共同营造风清气正的良好氛围，以实际行动展现代表良好形象、圆满完成全国两会各项任务。

全国人大代表雷雪芹、印乐、庞新厂、李学武、郭爱和、褚晓飞、邢京龙、吕妙霞，市领导安颖芳等参加座谈会。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)