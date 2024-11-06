祝贺！关美利获得白玉兰戏剧奖主角奖

27日晚，第33届上海白玉兰戏剧表演艺术奖颁奖晚会在上海文化广场举行，揭晓各奖项名单。洛阳市文联兼职副主席、洛阳市戏剧家协会副主席、洛阳豫剧院院长关美利获得主角奖，这是洛阳戏剧演员首次在该奖项中获奖。

27日晚，第33届上海白玉兰戏剧表演艺术奖(简称白玉兰戏剧奖)颁奖晚会在上海文化广场举行，揭晓各奖项名单。洛阳市文联兼职副主席、洛阳市戏剧家协会副主席、洛阳豫剧院院长关美利获得主角奖，这是洛阳戏剧演员首次在该奖项中获奖。

据悉，第33届白玉兰戏剧奖提名奖获奖演员共40人，其中主角奖提名20人，从提名者中评出10位获奖者。