89字铭文+虎头画像！汝阳县发现金代摩崖石刻

记者日前从洛阳市汝阳县全国第四次文物普查办公室获悉，该县在四普实地调查过程中新发现一处包含89个字和一个虎头画像的汝阳金代摩崖石刻，并确认其为该县现存唯一的金代摩崖石刻，其铭文或与古代官方对矿产资源的管控有关。

普查队员实地调查

记者日前从洛阳市汝阳县全国第四次文物普查办公室获悉，该县在四普实地调查过程中新发现一处包含89个字和一个虎头画像的汝阳金代摩崖石刻，并确认其为该县现存唯一的金代摩崖石刻，其铭文或与古代官方对矿产资源的管控有关。