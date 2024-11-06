89字铭文+虎头画像！汝阳县发现金代摩崖石刻

记者日前从洛阳市汝阳县全国第四次文物普查办公室获悉，该县在四普实地调查过程中新发现一处包含89个字和一个虎头画像的汝阳金代摩崖石刻，并确认其为该县现存唯一的金代摩崖石刻，其铭文或与古代官方对矿产资源的管控有关。
记者日前从洛阳市汝阳县全国第四次文物普查办公室获悉，该县在四普实地调查过程中新发现一处包含89个字和一个虎头画像的汝阳金代摩崖石刻，并确认其为该县现存唯一的金代摩崖石刻，其铭文或与古代官方对矿产资源的管控有关。
记者日前从洛阳市汝阳县全国第四次文物普查办公室获悉，该县在四普实地调查过程中新发现一处包含89个字和一个虎头画像的汝阳金代摩崖石刻，并确认其为该县现存唯一的金代摩崖石刻，其铭文或与古代官方对矿产资源的管控有关。
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