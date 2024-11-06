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请关注！2025年洛阳民政工作要点来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.27 20:24
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　　27日，洛阳市民政工作会议召开。记者从会议上获悉，洛阳市今年民政工作要点确定，提出将推进全市50个街道社区养老服务设施提升服务能力、推进全市20个乡镇敬老院转型为区域养老服务中心等。

　　●大力发展社区支持的居家养老服务

　　结合城市社区嵌入式公共服务设施建设试点工作，今年年底前推进全市50个街道社区养老服务设施提升服务能力；

　　探索适老化改造市场化发展路径，鼓励和支持社会老年人自费开展家庭适老化改造，提升老年人居家养老环境；

　　结合全国基本养老服务综合平台试点创建工作，推动各类养老服务机构“上线服务”，为居家老年人提供更便捷智慧养老服务。

　　●着力推动农村养老提质升级

　　完善农村“集中+居家”四类养老服务体系，因地制宜扩大农村养老服务供给。

　　持续推进乡镇敬老院转型为区域养老服务中心，今年年底前推进全市20个乡镇敬老院转型为区域养老服务中心，推进25个已转型的区域养老服务中心提升服务；

　　推动农村养老服务标准化发展，在每个乡镇选取1个村级养老服务站点，打造为示范性标准化村级养老服务站。

　　今年年底前在全市打造120个示范性标准化村级养老服务站点。

　　●推动老龄事业高质量发展

　　积极开展人口老龄化国情教育、“银龄行动”，大力开展“敬老月”“敬老文明号”等敬老助老主题宣传教育实践和评比活动，开展老年人优待工作，按规定做好高龄补贴、护理补贴的发放。

　　●做好分层分类社会救助工作

　　加强低收入人口动态监测，扎实做好基本生活救助、完善专项社会救助、加强急难社会救助、积极发展服务类社会救助、鼓励开展慈善帮扶和其他救助帮扶，分层分类提供常态化救助帮扶，确保“应保尽保”。

　　●推进救助制度改革

　　适时提升城乡低保、特困供养救助补助标准，与社会经济发展相适应。探索构建“动态监测、需求评估、资源匹配、精准服务、监管有力”的服务类社会救助运行机制。

　　做好防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨工作。持续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，对防止返贫监测对象，按照现行防止返贫动态监测和帮扶机制给予针对性帮扶措施，切实防止规模性返贫。

　　●强化流浪乞讨人员救助管理

　　开展救助管理区域性中心试点工作，以当前市县乡三级救助服务站点为基础，向街道(镇)、社区(村)临时救助点开拓，打造涵盖照料服务、寻亲甄别、中继转介、安置落户、专项庇护等功能的区域性服务中心。

　　●落实完善儿童福利保障政策

　　扎实做好孤儿和事实无人抚养儿童精细化服务保障工作，深入开展“农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动”和“加强流动儿童关爱保护行动”。

　　持续推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展，推动儿童福利机构档案管理规范化、信息化。

　　●落实残疾人福利政策

　　提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准，加强补贴政策宣传和发放资金监管，强化数据对比和动态复核，推动补贴档案规范化管理。

　　做好两项补贴资格认定申请“全程网办”和“跨省通办”服务。

　　●推进精神障碍社区康复服务工作

　　用好省级引导资金，摸清社区康复服务对象和康复资源底数，不断延伸精神障碍社区康复体系覆盖范围。

　　●着力做好社会事务工作

　　强化地名管理服务、不断深化殡葬领域改革、持续推动专项行动顺利开展。

　　提升婚姻登记服务能力。积极倡导文明简约婚俗礼仪，推动结婚颁证服务创新。扩大内地居民结(离)婚登记“跨省通办”政策宣传广度，引导登记服务、颁证服务创新，让登记领证更具仪式感。

　　●增强慈善公信力

　　大力弘扬慈善文化，充分发挥慈善事业在第三次分配中的积极作用，深入开展新《慈善法》宣传普及工作。

　　鼓励慈善组织围绕老、幼、残、困等重点群体救助和乡村振兴等设立慈善项目，支持其依据章程规范开展多样化的慈善活动。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 张倩倩 毛润冰 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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