神都小巴专线优化调整 伊滨区2号线增设站位

今日，“洛阳公交集团”微博发布通告称，从3月1日起，该集团将优化调整神都小巴专线，在伊滨区2号线增设站位。

今日，“洛阳公交集团”微博发布通告称，从3月1日起，该集团将优化调整神都小巴专线，在伊滨区2号线增设站位。 今日，“洛阳公交集团”微博发布通告称，从3月1日起，该集团将优化调整神都小巴专线，在伊滨区2号线增设站位。 关于神都小巴专线优化调整、伊滨区2号线增设站位的通告 一、优化调整神都小巴专线 为方便市民、游客前往九洲池、应天门、西工小街、周王城天子驾六博物馆等景点景区品美食、观灯光秀、探寻历史古迹，有效做好公交与地铁、景区间的接驳，洛阳公交集团将于2025年3月1日起优化调整神都小巴专线。 线路调整为从洛阳站发车，走解放路、中州中路、人民西路、凯旋东路、定鼎大道、唐宫中路、金谷园路到达终点站洛阳站，采用单向循环运营模式。

停靠站点：洛阳站(位于:南广场西侧公交枢纽站)、中州中路解放路口(路南)、王城广场南(路西)、凯旋东路人民东路口(路南)、应天门(路东)、唐宫中路宫隅路口(路北)、唐宫中路影院街口(路北)。 服务时间：15：00-20：30 运营日期：2025年3月1日-2025年5月5日 二、伊滨区2号线增设站位 为了更好的满足乘客出行需求，进一步提升公交线路运行效率、缩短乘车时间，为乘客提供更优质、快捷的出行服务，洛阳公交集团将于2025年3月1日起，对伊滨区2号线增设站位。 双向于司马村至八里堂东区间，增设招呼站：伊滨路科技大道口、伊滨路兰台路口、伊洛东路堤顶路口。⑥