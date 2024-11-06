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雨雪+剧烈降温马上到！洛阳市气象局发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.27 17:27
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　　刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告。3月1日至3日，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，洛阳市将出现大范围雨雪寒潮天气。1日夜至2日为主要降水时段，此次降水相态复杂，全市大部将经历雨转雨夹雪到雪。过程累计降水量20到30毫米，积雪深度0到5厘米，南部、西南部山区可达10厘米以上。受冷空气和降水影响，全市降温剧烈，3日至4日全市气温较前期将下降10到15度，大部将出现寒潮。1日夜至2日，全市有东北风4级左右，阵风7到8级。

　　天气预报

　　今天夜里：晴天转多云。

　　2月28日(周五)：多云到阴天，下午到夜里部分地区有小雨或零星小雨，气温5℃～19℃。

　　3月1日(周六)：阴天有中雨，东北风2级～3级逐渐增大至4级左右，气温10℃～17℃。

　　3月2日(周日)：中雨转雨夹雪或小雪，西南部有中雪，高海拔山区有大到暴雪，东北风4 级左右，气温5℃～10℃。

　　3月3日(周一)：雨夹雪或小雪转阴天，气温-1℃～4℃。

　　影响与建议

　　1.当前洛阳市冬小麦已陆续进入返青期，仍具备较强的抗寒能力，本轮过程先降水后降温，对冬小麦返青生长及苗情转化升级总体有利。

　　2.此次雨雪过程利于土壤增墒蓄墒、库塘蓄水和降低森林火险等级，改善空气质量。

　　3.需防范雨雪、道路结冰、大风、寒潮对交通运输、能源保供、电力输送、设施农业、公众健康等的不利影响。

　　因预报时效较长，存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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