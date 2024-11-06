洛阳发布8起消费维权典型案例

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心发布1月受理的8起消费维权典型案例。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心发布1月受理的8起消费维权典型案例。

案例一：河南某汽车销售有限公司汽车合同纠纷

1月21日，消费者王先生反映1月19日在瀍河区河南某汽车销售有限公司缴付6800元订金准备购买品牌家用汽车，双方约定如不买车4S店随时退回订金，后王先生与4S店协商退订金，4S店不履行承诺。接到投诉后，瀍河区市场监管局辖区所执法人员立即与王先生和4S店取得联系，经调解，4S店同意退回订金。

市场监管小贴士：

按照《民法典》合同编的相关规定，以及《消费者权益保护法》第十六条“经营者向消费者提供商品或者服务，应当依照本法和其他有关法律、法规的规定履行义务。经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规的规定。”本案中消费者向经营者缴付订金拟购买家用汽车，且双方对订金退回事宜明确约定，现消费者提出退订金，店方应该履行约定给予退回。

案例二：河南某汽车销售服务有限公司汽车质量纠纷

1月7日，消费者郭先生反映2024年10月16日在洛龙区河南某汽车销售服务有限公司购买的领跑家用汽车，在使用期间车辆出现车窗升降故障、车机屏幕黑屏等问题，多次找4S店反映，店方一直推诿不处理。接到投诉后，市局直属分局执法人员立即与郭先生取得联系，目前经执法人员调解，4S店给郭先生提供检修服务并赠送保养进行补偿。

市场监管小贴士：

根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第十八条“家用汽车产品的三包有效期不得低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准；包修期不得低于3年或者行驶里程60,000公里，以先到者为准。三包有效期和包修期自销售者开具购车发票之日起计算；开具购车发票日期与交付家用汽车产品日期不一致的，自交付之日起计算。”第十九条“家用汽车产品在包修期内出现质量问题或者易损耗零部件在其质量保证期内出现质量问题的，消费者可以凭三包凭证选择修理者免费修理(包括免除工时费和材料费)。”等的规定，本案中，消费者所购家用汽车三包期内出现性能故障，商家须承担售后责任，提供免费维修服务。

案例三：洛阳某商贸有限公司低标高售纠纷

1月24日，消费者胡女士反映当日在洛阳某商贸有限公司购买莲豆，标签价格5.98元，但实际结账时收取其10.56元，其认为不合理。接到投诉后，西工区市场监管局辖区所执法人员立即对此事进行调查处理，经核查，胡女士反映情况属实，已责令商家退还多收费用，对商家行为另行处理。

市场监管小贴士：

根据《中华人民共和国价格法》第十一条第一项“经营者进行价格活动，享有下列权利：(一)自主制定属于市场调节的价格;”和第十三条“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。经营者不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。”的规定，本案中经营者可以根据经营情况自主制定商品价格并明码标价，但不得低标高售，该经营者出现低标高售的行为，应当承担相应的法律责任。

案例四：瀍河区某浴池办卡消费纠纷

1月25日，消费者王女士反映其于2024年3月份在瀍河区某浴池购买了100元的洗浴券，当日到店使用洗浴券消费，商家称腊月二十三号之后都不能使用洗浴券，需另付费，但商家并未提前告知，其认为不合理，遂拨打12315热线投诉。接到投诉后，瀍河区市场监管局辖区所执法人员立即调查处理，经调解，商家已积极与王女士解决问题，商家同意其使用。

市场监管小贴士：

根据民法典相关规定及《消法》第十六条“经营者向消费者提供商品或者服务，应当依照本法和其他有关法律、法规的规定履行义务。经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规的规定。经营者向消费者提供商品或者服务，应当恪守社会公德，诚信经营，保障消费者的合法权益；不得设定不公平、不合理的交易条件，不得强制交易。”以及《消费者权益保护法实施条例》第二十二条第二款“经营者收取预付款后，应当按照与消费者的约定提供商品或者服务，不得降低商品或者服务质量，不得任意加价。经营者未按照约定提供商品或者服务的，应当按照消费者的要求履行约定或者退还预付款。”的规定，本案中，消费者以预付方式购买消费券消费，经营者应该按约定履行义务，不得设定不公平、不合理的交易条件，强制消费者交易。