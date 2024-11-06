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2025年，洛阳将新建改建600公里农村公路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.27 17:53
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　　近日召开的2025年洛阳市普通公路工作会议透露，今年洛阳市将新建改建干线公路122.5公里，开工建设208国道二淅线孟津境改建工程等3个重点项目。同时，新建改建农村公路600公里，完成生态伏牛旅游公路215公里建设任务。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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