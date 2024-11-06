@所有女神，重渡沟景区三八节免票啦！

第115个国际妇女节即将来临，三月有出游计划的女性朋友们，好消息来啦！
第115个国际妇女节即将来临，三月有出游计划的女性朋友们，好消息来啦！
第115个国际妇女节即将来临
三月有出游计划的女性朋友们
好消息来啦！
3月7日至3月9日，重渡沟风景区
女士
免票！免票！免票！
男士
38元！38元！38元！
给你满满的仪式感~
门票活动详情
活动时间：2025年3月7日-3月9日
活动内容：女士免票，男士38元；
换票流程：游客需持本人身份证至景区游客中心售票窗口，换取纸质门票后方可入园(需购买景区人身意外险5元/人)。
三月的重渡沟
漫山的山花沁人心脾
风过时落英缤纷
浸润在明媚的春景中
拾一片春花做书签
定格春日的山水之美
留下难忘的美好回忆
碧水青山的重渡沟
是流水与高山的协奏
是山花与春风的共舞
是献给每一位女性的自然礼赞
春风拂面，万物复苏
正值踏青好时节
来重渡沟
共赴一场“自由、浪漫、治愈”的春日之旅
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