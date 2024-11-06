@所有女神，重渡沟景区三八节免票啦！

第115个国际妇女节即将来临，三月有出游计划的女性朋友们，好消息来啦！

第115个国际妇女节即将来临

三月有出游计划的女性朋友们

好消息来啦！

3月7日至3月9日，重渡沟风景区

女士

免票！免票！免票！

男士

38元！38元！38元！

给你满满的仪式感~

门票活动详情

活动时间：2025年3月7日-3月9日

活动内容：女士免票，男士38元；

换票流程：游客需持本人身份证至景区游客中心售票窗口，换取纸质门票后方可入园(需购买景区人身意外险5元/人)。

三月的重渡沟

漫山的山花沁人心脾

风过时落英缤纷

浸润在明媚的春景中

拾一片春花做书签

定格春日的山水之美

留下难忘的美好回忆

碧水青山的重渡沟

是流水与高山的协奏

是山花与春风的共舞

是献给每一位女性的自然礼赞

春风拂面，万物复苏

正值踏青好时节

来重渡沟

共赴一场“自由、浪漫、治愈”的春日之旅