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@所有女神，重渡沟景区三八节免票啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 重渡沟景区 2025.02.27 09:53
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　　第115个国际妇女节即将来临

　　三月有出游计划的女性朋友们

　　好消息来啦！

　　3月7日至3月9日，重渡沟风景区

　　女士

　　免票！免票！免票！

　　男士

　　38元！38元！38元！

　　给你满满的仪式感~

　　门票活动详情

　　活动时间：2025年3月7日-3月9日

　　活动内容：女士免票，男士38元；

　　换票流程：游客需持本人身份证至景区游客中心售票窗口，换取纸质门票后方可入园(需购买景区人身意外险5元/人)。

　　三月的重渡沟

　　漫山的山花沁人心脾

　　风过时落英缤纷

　　浸润在明媚的春景中

　　拾一片春花做书签

　　定格春日的山水之美

　　留下难忘的美好回忆

　　碧水青山的重渡沟

　　是流水与高山的协奏

　　是山花与春风的共舞

　　是献给每一位女性的自然礼赞

　　春风拂面，万物复苏

　　正值踏青好时节

　　来重渡沟

　　共赴一场“自由、浪漫、治愈”的春日之旅
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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