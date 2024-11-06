一别两宽 各生欢喜（细品《国色芳华》）

在古装剧《国色芳华》中，女主角何惟芳起初有一段不幸的婚姻，她想方设法争取与刘畅和离，为了自由拼死一搏！

在古装剧《国色芳华》中，女主角何惟芳起初有一段不幸的婚姻，她想方设法争取与刘畅和离，为了自由拼死一搏！何惟芳为何非要和离？和离的经历会不会成为她人生的污点？

唐代的“协议离婚”

何惟芳的婚姻原是一场利益交换：何家为了换紫犀丸救何惟芳母亲的命，刘家图的是何家的钱财与何惟芳“旺夫”的八字。后来为了逃离这场不幸的婚姻，何惟芳与吉安县主联手设局，并求“花鸟使”蒋长扬助自己报官和离。

何惟芳为何非要和离？

和离始于唐代，亦称“两愿离”。《唐律·户婚》曰：“若夫妻不相安谐而和离者，不坐。”即若夫妻不和，双方都同意离婚，是不会被判罪的。这是何惟芳摆脱这段婚姻最好的方式。

何惟芳欲救秦五娘时，秦五娘的丈夫说：“给我十贯，我立刻写休书。”何惟芳说：“给你十贯，我要你写和离书！”“和离书”指的就是和离文书“放妻书”。在电视剧中，观众可清楚看到何惟芳那份放妻书正文的最后两句：“解怨释结，更莫相憎。一别两宽，各生欢喜。”

此话并非由编剧创作，而是来自敦煌出土文献中的一份唐代“放妻书”。丈夫在文书中表示，咱俩前世有怨，今生故来相对，既已二心不同，不如各还本道，并诚心祝福：“愿妻娘子相离之后，重梳蝉鬓，美裙娥媚，巧逞窈窕之姿，选聘高官之主。解怨释结，更莫相憎。一别两宽，各生欢喜。”

在敦煌文书中有多件唐代放妻书，可见在唐代和离很正常，女性可以通过“协议离婚”的方式，体面地结束一段婚姻。

女方主动要离婚

像何惟芳这样主动要求离婚的，在唐代时有发生。

有因政治原因要离婚的。魏元忠是武则天、唐中宗两朝宰相，据《大唐新语》记载，荥阳郑远将女儿嫁给魏元忠之子魏升。后来，魏升因与节愍太子谋诛武三思、废韦皇后，事败而为乱兵所害，魏元忠因此连坐入狱，魏家失势。于是，郑远找魏元忠索取离书，准备让女儿改嫁。

有为尽孝要离婚的。据《旧唐书》记载，刘寂的妻子夏侯碎金，因父亲失明，要求与丈夫离婚，回家侍养父亲。

有因患病求回娘家，请丈夫另娶的。唐律严格维护一夫一妻制度，要另娶妻，须先离婚。千唐志斋博物馆藏有弘农杨氏墓志。据志文载，杨氏离家后忧思成疾，多次求夫家让她回家，请丈夫另娶，可惜未能实现。杨氏三十二岁病故，归葬洛阳祖茔。

也有不愿跟着丈夫饿肚子，想离婚后改嫁的。据《云溪友议》载，颜真卿任临川内史时，当地人杨志坚“嗜学而居贫”，妻子王氏不想过连饭都吃不饱的日子，“索书求离”。

杨志坚赠王氏诗：“平生志业在琴诗，头上如今有二丝。渔父尚知溪谷暗，山妻不信出身迟。荆钗任意撩新鬓，明镜从他别画眉。今日便同行路客，相逢即是下山时。”王氏携诗到官府求判离婚，以便改嫁。

颜真卿认为王氏“恶辱乡闾，败伤风俗。若无褒贬，侥幸者多”，下令责打王氏二十下，任其改嫁。二十下恐怕打得不轻，此后，“江左十数年来，莫有敢弃其夫者”。

和离才是好办法

郑远找魏元忠索取的是离书，离书即休书，但何惟芳拒绝休书，被休不光彩，她要体面做人。何况错不在她，她凭何被休？

《唐律疏议》中解释，以下七种情况，丈夫可单方面离弃妻子，即出妻、休妻：“一无子，二淫佚，三不事舅姑(公婆)，四口舌，五盗窃，六妒忌，七恶疾。”这七条，何惟芳一条不占，就算男方以无子为由休妻，也要等妻子五十岁以后再说。

何惟芳为了和离成功，甚至不惜偷偷刺伤自己。有人说，何必费劲儿？一走了之得了！这就更不行了，大唐律法有专门针对女方的条款：“妻妾擅去者，徒二年；因而改嫁者，加二等(徒三年)。”自古男子弃妇易，故有那么多弃妇诗，但如果何惟芳一走了之，抓住就得关两年。

何惟芳一定要争取和离，她也要为秦五娘争取和离，这样才能开始充满希望的新生活——唐代女子在和离之后，可以再嫁良人，可以回娘家生活，也可以像何惟芳那样自立自强，经商致富。唐代女子再嫁十分普遍，武则天、杨贵妃都是例子，《国色芳华》中的吉安县主改嫁也顺理成章，无可指摘。

据《新唐书》载，李白的两个孙女都嫁给了平民，元和末年，宣歙观察使范传正为李白移葬谢家青山，并告诉李白的两个孙女，要将她们改嫁给士族作妻。虽然她们没有同意，但可见当时人并不以改嫁为无德。何惟芳一定要和离，还有一个重要原因，就是她要带走嫁妆，带走母亲留给她的那些名品牡丹。嫁妆还能带走？咱们下回再说。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）