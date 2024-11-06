做好助企工作 强化基层治理 为现代化洛阳建设作出更大贡献

昨日，市委常委、秘书长王军到孟津区调研联系分包企业、基层治理、安全稳定等工作。

昨日，市委常委、秘书长王军到孟津区调研联系分包企业、基层治理、安全稳定等工作。

王军先后到洛阳晶联光电材料有限责任公司、隆华科技集团(洛阳)股份有限公司、洛阳鸿元轴承年产20万套高精度智能轴承项目、中硅高科二期碳化硅项目、洛阳铜一金属材料发展有限公司等地，与企业负责人深入交流，详细了解企业项目建设、产品研发、科技创新、生产运营等情况。他鼓励企业要抢抓发展机遇，坚持创新引领，前瞻布局新领域新赛道，加快技术攻关和新产品研发，把关键核心技术牢牢掌握在自己手中，在培育和发展新质生产力上取得更大成效。孟津区要扎实做好助企工作，及时协调解决企业生产经营中存在的困难问题，提供优良环境和有力保障，助推企业快速发展、做大做强。

在孟津区城关镇八一社区，王军走进邻里中心，实地查看运营情况，详细了解社区网格化治理、“三自”组织建设情况。他指出，要树牢大抓基层的鲜明导向，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化运用“党建+网格+大数据”等模式，压实基层网格员责任，密切联系群众，真心服务群众，动员群众积极参与基层共建共治，把矛盾问题化解在基层、解决在萌芽，切实提升党建引领基层治理效能。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)