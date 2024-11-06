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市人大常委会召开司法监督工作座谈会 李保国主持
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.27 08:16
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　　昨日，市人大常委会主任李保国主持召开司法监督工作座谈会。

　　会上，驻洛省人大代表和市县两级人大代表中的律师代表，以及部分县区人大常委会分管负责同志等分别对人大司法监督工作提出意见建议，并围绕年度司法监督项目进行深入研讨。

　　李保国指出，加强司法全过程监督是推动监督关口前移、提升司法监督质效的重要创新举措。要持续创新司法监督工作体制机制，深化“点单报告审议制度”，建立事前、事中司法监督工作办法，强化人大代表工作(联络)站“前哨”作用，从群众反映集中的案件中梳理问题线索，持续强化对员额法官、员额检察官的日常履职监督，确保人大司法监督工作有力度、真管用。要健全完善有效监督方式，严格落实《关于强化司法监督的补充规定》，围绕司法公平公正，优化完善案件评议等方式方法，充分发挥案件评议报告作用，扎实做好案件评议“后半篇文章”，及时开展问题整改情况满意度测评，切实增强监督质效。要加强对司法机关工作人员监督，将任前监督作为规范司法的“第一道防线”，进一步细化任前报告内容，结合履职情况建立监督档案，常态化开展廉洁教育、警示教育，促使司法机关工作人员时刻保持警醒，坚守廉洁底线和司法公正原则，从源头提升案件办理质量。要坚持“治未病”与“治已病”相统一，既要“治已病”，通过评议纠错维护司法公平正义，更要“治未病”，以事前教育、事中规范防范司法风险，切实提升人大全过程司法监督质效，为推进现代化洛阳建设提供坚实法治保障。

　　市人大常委会副主任徐新、安颖芳、李书杰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 相兴娜)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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