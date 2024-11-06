昨日下午，洛阳市与河南投资集团签署战略合作协议。双方深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要论述，聚焦“四高四争先”，认真落实省委省政府部署要求，高标准协力打造国家级再生资源循环利用产业示范园区，在金融赋能、基础建设、产业发展、人才引育、养老服务等多领域将开展全方位、深层次合作。市长徐衣显与河南投资集团党委书记、董事长闫万鹏举行工作会谈并见证签约。

洛阳市与河南投资集团签署战略合作协议

徐衣显与闫万鹏举行工作会谈并见证签约

高标一流延链强链打造循环经济新标杆

金融赋能全面融合共创地企合作新典范

昨日下午，洛阳市与河南投资集团签署战略合作协议。双方深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要论述，聚焦“四高四争先”，认真落实省委省政府部署要求，高标准协力打造国家级再生资源循环利用产业示范园区，在金融赋能、基础建设、产业发展、人才引育、养老服务等多领域将开展全方位、深层次合作。市长徐衣显与河南投资集团党委书记、董事长闫万鹏举行工作会谈并见证签约。

徐衣显代表洛阳市委市政府向河南投资集团一直以来鼎力支持洛阳经济社会发展表示感谢。他说，大力发展循环经济是加快绿色低碳转型、推动高质量发展的必由之路，是培育新质生产力、构建现代化产业体系的有力抓手。洛阳战略机遇多、区位优势佳、平台支撑强、产业基础厚、发展态势好，双方合作基础坚实、融合路径宽广、未来潜力巨大，希望双方以此次签约为契机，坚持立足洛阳、带动河南、辐射全国、对标一流，高起点前瞻编制循环经济示范园区规划，高标准协同开展项目建设、产业导入、链群培育等工作，高效能统筹抓好创新平台建设提升、优质资本重组整合等关键，高水平打造全省乃至中部地区引领性、标杆性循环经济产业示范园区。要充分发挥各自优势，深挖契合点，探索新模式，提高融合度，增强协同性，在金融赋能优质服务、基础设施迭代升级、产业链群培优育新、高端人才引育扩容、康养资源整合重塑等多领域深层次合作上持续发力、扩大成果，为洛阳高质量发展注入强劲新动能。

闫万鹏介绍了河南投资集团业务板块布局及在洛项目推进情况。他表示，河南投资集团与洛阳合作密切、友谊深厚，此次签约既是服务实体经济的里程碑，也是推动双方合作共赢的新起点。下一步将聚焦省委“四高四争先”要求，发挥省管重点企业“头雁”作用，主动服务融入国家和省重大战略、重大部署、重大项目，深度对接洛阳所需，加快在洛既有项目推进力度，积极培育拓展循环经济发展、金融租赁服务、现代公共服务、管道燃气经营、供排水一体化、氢能产业打造、数字平台共建等更多合作增长点，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

根据协议，双方将以国内一流园区建设为先导，以材料高值化利用为目标，在洛阳市偃师区建设国内具有较强竞争力的全品类、全产业链的循环经济产业示范园区，推进动力电池回收利用、再生高分子材料、循环经济创新研究院等项目落地，助力洛阳构建现代化产业体系。会上，国晟集团与河南投资集团旗下的河南燃气集团签约，将坚持政府主导、企业主体、市场运作，推动县域管道燃气企业化经营、集团化整合，加快构建“一城一企、一县一网、城乡一体”的建设运营格局，提升城乡基础设施支撑保障能力和安全运营水平。

河南投资集团领导吴庆格、尚谨，洛阳市领导李新红、王太钢等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)