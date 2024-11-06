破壁垒就是为民企创机会（河洛谈）

尽快修订出台新版市场准入负面清单，落实“非禁即入”；细化举措，持续推进基础设施竞争性领域、国家重大科研基础设施等向民营企业公平开放；支持民营企业积极参与“两重”建设和“两新”工作……

尽快修订出台新版市场准入负面清单，落实“非禁即入”；细化举措，持续推进基础设施竞争性领域、国家重大科研基础设施等向民营企业公平开放；支持民营企业积极参与“两重”建设和“两新”工作……

紧跟民营企业座谈会脚步，国家发展改革委日前提出将从5方面支持民企发展。其中，“破除市场准入、要素获取的障碍”居首位，体现了营造公平竞争环境的决心。

有人说，当下民营经济发展面临的最大问题是投资信心不足，而信心不足的根源在于无法获得公平竞争的机会，只有解决公平竞争的问题，才能真正帮助民营企业重拾信心。权利、机会、规则的不平等，使民营企业在市场准入、审批许可、经营运行等方面，面临各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”。

应该说，种种隐性壁垒，既阻碍了民营企业的发展之路，也消磨了广大民营企业家的预期与信心，还折损了一个地方的营商环境和创业氛围。一个公平、开放、透明的市场环境，既是广大民营企业和民营企业家急需的发展生态，带来的获得感也更为普惠、更加真切。因此，从成都出台“民营经济55条”，聚焦促进市场公平准入，在支持民营企业参与政府采购、重点应用场景向民营企业开放等方面释放了一揽子政策利好，到广西围绕优环境、破壁垒，重拳出击旅游市场等领域商业贿赂行为，全面推行电子招投标系统，为公平竞争“排雷”，让招标投标与政府采购更加开放透明……营造公平竞争环境，不少地方正多维发力。

公平为尺，量市场之宽；竞争为翼，助企业高飞。公平竞争是市场经济的基石，构建全国统一大市场，更要强化反垄断和反不正当竞争，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。当前，洛阳致力为民营企业创造更多投资兴业的机会，保障民营企业公平参与市场竞争，形成国企民企协同并进、竞相发展的良好局面。从一定程度上讲，破壁垒就是为民企创机会。（洛平）