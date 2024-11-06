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“我们河南人”先进事迹发布活动举行 洛阳7人获殊荣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.27 08:15
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　　近日，“我们河南人”——河南省道德模范、河南好人、新时代好少年先进事迹发布活动在郑州举行，我市7人获殊荣。

　　这7人分别是：

　　伊川县神鹰救援队党支部书记、队长梁绪伟

　　西工外国语小学学生刘怡萱

　　洛阳市公益顺风车文化发展中心党支部书记张晓旭

　　洛阳市泽豪服饰店店主杨晓峰

　　河南省陆浑水库运行中心高级工程师赵留香

　　洛阳市爱尚儿童助学中心理事长胡喜玲

　　栾川县合峪镇三里桥村村民李海

　　其中，梁绪伟入选第九届河南省道德模范见义勇为模范，刘怡萱入选2024年度河南省“新时代好少年”，张晓旭、胡喜玲入选2024年度“河南好人榜”上榜人物助人为乐类，赵留香入选2024年度“河南好人榜”上榜人物敬业奉献类，杨晓峰入选2024年度“河南好人榜”上榜人物诚实守信类，李海入选2024年度“河南好人榜”上榜人物见义勇为类。

　　据了解，经广泛发动、逐级推荐、层层选拔、媒体公示，本次活动发布了河南省道德模范22人、河南省道德模范提名奖8人、河南省“新时代好少年”27人、2024年度“河南好人榜”上榜人物106人。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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