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徐衣显对安全生产、社会稳定等工作提出要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.27 08:13
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徐衣显对安全生产、社会稳定等工作提出要求
人民至上扛牢责任提升本质安全水平
固本强基守牢底线维护社会和谐稳定

　　昨日上午，全市安全生产电视电话会议暨市安防委全体(扩大)会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于河南工作的重要论述、统筹高质量发展和高水平安全的重要要求，传达学习全国、全省有关会议精神，部署安排安全生产、信访稳定、经济运行等工作。市长徐衣显主持并讲话。

　　徐衣显表示，当前正值项目建设黄金期、企业生产活跃期、交通运输繁忙期、旅游市场升温期，各类安全风险和事故隐患交织叠加，保安全、护稳定、促发展各项工作艰巨繁重。各级各部门要提高政治站位，扛牢政治责任。坚持人民至上、生命至上，强化底线思维、极限思维，把安全生产工作作为“四高四争先”的重要内容，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，坚决防范和遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。要聚焦重点关键，全力查险除患。树牢“隐患就是灾害”的理念，聚焦矿山、交通、工贸、消防、化工、教育等重点领域，抓实抓细上级安全生产巡查反馈问题整改，举一反三全链条推进建筑施工、城镇燃气、保温材料、学校消防等重点行业领域隐患排查整治，确保安全生产持续稳定向好。要加强源头防范，深化治本攻坚。坚持源头治理、标准引领，锚定“三个全面形成、一个双下降”主要目标，围绕“人、机、管”等关键要素，项目化、清单化、台账化落实落细国家和省工作方案，夯实基层基础工作，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，持续提升本质安全水平。要压紧责任闭环，务求工作实效。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚决落实“三管三必须”要求，严密责任闭环、严格督导检查、严肃追责问责，积极发动群众力量深化安全生产监督，持续提升基层应急响应速度和应急处置能力，以高效能治理实现高水平安全、保障高质量发展。

　　徐衣显还安排部署了近期重点工作。他强调，要全力以赴拼经济，精准施策服务企业，积极对接抢抓机遇，落实落细“两新”政策，抓紧抓实“两重”项目，巩固经济回升向好向新向优态势，确保一季度实现“开门红”。要远近结合早谋划，抢抓农时做好春季农业生产，高质高效做好牡丹文化节筹备、防汛备汛谋划、污染防治攻坚等重点工作，为完成全年目标任务打下坚实基础。要标本兼治保稳定，有力有效防范化解“双拖欠”、问题楼盘、征迁安置、非法集资等重点领域风险隐患，提高信访工作质效，加强社会治安防控，兜牢基层“三保”底线，全力维护社会大局和谐稳定。

　　李新红、陈剑锋、王太钢、楚国剑等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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