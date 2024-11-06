“学在洛阳 感知中国”中外人文交流教育基地成立

近日，“学在洛阳 感知中国”中外人文交流教育基地在洛阳龙门文创院成立。

近日，“学在洛阳 感知中国”中外人文交流教育基地在洛阳龙门文创院成立。

据悉，该基地由河南科技大学与洛阳龙门文创院合作共建，面向在豫就读或来豫短期交流的国际学生开展教育培训、文化交流、情景体验等活动，引导国外学生了解中华优秀传统文化及现代化洛阳建设成就，共同推动中外人文交流合作。

据介绍，在教学与培训方面，基地计划开展中国文化、洛阳历史、文化创意产业等中外文化交流相关课程，吸引国内外学生、学者和相关从业人员参与，提升他们的跨文化交流能力。在研究与开发方面，基地聚焦文化创意产业热点问题和前沿领域，开展联合研究，借助洛阳丰富历史文化资源，开发具有地方特色的文化创意产品，提升洛阳文化的国际影响力。在交流与合作方面，将举办学术研讨会、文化展览、创意市集等国际文化交流活动，加强与国内外高校、研究机构、企业合作，共同推动文化创意产业的国际化发展。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 施亦格 通讯员 彭小琴）