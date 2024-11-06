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西工区：插上“数字翅膀” 打造基层治理“西工样板”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.27 08:12
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　　在西工区014中心社区，社区党总支书记周萍萍登录“智慧西工”基层治理平台，一键生成第一网格总体情况，每户居民基本情况、重点场所情况、重要公共设施等所有信息一清二楚。在这个平台上，“红色网格”党组织构架也一目了然。

　　治国安邦，重在基层。习近平总书记指出，加快政府大数据平台建设是提高社会治理能力和水平的迫切要求。近年，西工区积极创新基层治理方式，用大数据手段推动网格管理服务智能化、扁平化、精细化，加快社会治理重心前移、力量下沉、“末梢”落地，在党建引领下把基层网格打造成“化解风险、解决问题”的前沿阵地、“便民利企、减负赋能”的第一窗口、“群众自治、多元参与”的共治平台，探索“党建+网格+大数据”治理经验，构建基层治理的“西工模式”。

　　如今，在西工区，基层党组织实现“全覆盖”，网格治理插上“数据翅膀”，社会服务“一网飞进千万家”，“红色网格”“智慧网格”让群众切身感受到了党就在身边、服务就在身边、智慧管理就在身边。

　　党建引领智慧赋能 筑牢基层治理“主心骨”

　　“在行署路发现围栏倒地，请尽快处理。”近日，西工区行署路社区网格“信息员”、党员杨爱红遛弯时发现这一问题，及时将情况上传至“智慧西工”平台，问题很快得到解决。这正是西工区实行“党建+网格+大数据”基层治理模式的一个小小缩影。

　　西工区地处洛阳核心区域，面临着城市区发展的种种问题。如何提升基层治理质效，提升百姓生活幸福感？西工区将网格化管理作为推进基层治理现代化的重要抓手，以党建引领网格，用智慧化手段赋能网格管理，用小网格撬动大治理，打通基层治理“一公里”。

　　去年5月，“智慧西工”平台开始试运行。打开“智慧西工”平台，《智慧党建》《网格事件》《上门代办》《民呼我应》等子栏目清晰明了，显示出其强大的党建功能和丰富的应用场景。

　　西工区建立健全“区委—街道党工委—社区党总支—网格党支部—楼栋党小组”五级组织体系，并将其延伸至“智慧西工”平台。

　　“智慧西工”平台可向街道、社区、网格、网格员等下达具体党建任务，并增加了任务跟踪、进度反馈功能，确保每一项党建工作都能精准落地、有效执行，实现“学习教育”与“工作实践”双重推进。同时，该区还鼓励党员带头参与网格化管理，在社区治理、矛盾调解、志愿服务等工作中发挥带头作用。

　　“有了‘智慧西工’平台，基层党组织遍布在网格中，基层党员作用发挥在网格中，既强化了党建引领基层治理，又提升了基层治理质效。”西工区委组织部相关负责人介绍。

　　一个小小的网格将党建引领与基层治理紧密结合起来，筑牢了西工区基层治理“主心骨”、夯实了基层治理的“基本盘”。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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