2024年洛阳市共办理结婚登记30829对 离婚登记13353对

26日，记者从洛阳市民政局获悉，2024年全市婚姻登记数据出炉。与2023年相比，2024年全市结婚人数下降明显，离婚人数基本持平。

26日，记者从洛阳市民政局获悉，2024年全市婚姻登记数据出炉。与2023年相比，2024年全市结婚人数下降明显，离婚人数基本持平。

结婚登记人数下降明显

2024年全市共办理结婚登记30829对，离婚登记13353对。结婚登记数位居全市前四的县区是：伊川县3587对、洛龙区3037对、宜阳县2988对、西工区2436对。

洛阳市民政局社会事务科工作人员介绍，2023年全市共办理结婚登记39140对，离婚登记13314对。2012年至2022年，洛阳市办理结婚登记的人数逐年下降。2023年全市结婚登记人数止降转升，2024年有所下降。

“2024年结婚登记人数下降，是全国、河南省的共同趋势。”该工作人员说，日前，民政部公布了2024年全国婚姻登记数据：全国办理结婚登记610.6万对，办理离婚登记262.1万对。相较于2023年，结婚登记减少了157.4万对，创下近年来的新低；离婚登记增加了2.8万对。

2024年，河南全省婚姻登记机关共办理结婚登记约47.1万对，办理离婚登记约18.8万对。相较于2023年，结婚登记数减少了约10.3万对，离婚登记数少了4552对。

结婚年龄段集中在25岁至29岁

数据显示，2024年全市结婚登记平均年龄为男性32.23岁，女性30.86岁，其中：

20岁至24岁占结婚登记申请总数的17.72%

25岁至29岁占结婚登记申请总数的38.42%

30岁至34岁占结婚登记申请总数的21%

35岁至39岁占结婚登记申请总数的9.01%

40岁及以上占结婚登记申请总数的13.85%

“以上数据说明，25岁至29岁年龄段的新人依然是结婚的主力军。”洛阳市民政局社会事务科工作人员说，与2023年相比，30岁及以上占结婚登记总数的比例均有增加，说明晚婚已成为社会主流趋势。